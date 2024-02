escuchar

Una joven peruana, conocida en la plataforma TikTok por sus videos en los que relata su vida en Estados Unidos, contó su experiencia al solicitar una visa de trabajo. La usuaria de la plataforma china, que suma miles de seguidores, logró tramitar dos permisos por el mismo precio. Con su clip ha logrado sumar cientos de comentarios y reacciones, al tratarse de un tema que genera interés en la red social.

Yelka Kovaleff Valer vive actualmente en Orlando, Florida, y publica en TikTok con la cuenta @yelka_kovaleff, en la que cuenta con 655 mil seguidores, con quienes comparte constantemente historias de su vida como latina en el extranjero. Recientemente, publicó un video en el que dio a conocer cómo hizo para obtener dos tipos de visas al mismo tiempo y por el mismo valor, con el que ya ha generado más de 102 mil visualizaciones.

La peruana Yelka Kovaleff reside desde hace unos años en EE.UU. junto a su esposo e hijos Instagram @yelka_kovaleff

Cómo logró tramitar dos visas de EE.UU. por el mismo precio

Kovaleff explicó en el clip que todo inició cuando le dieron un contrato de empleo para el cual debía pedir una visa de tripulante, en referencia al permiso que deben solicitar los trabajadores de una embarcación o aerolínea: “Cuando terminé de llenar el formulario me di cuenta de que por ese mismo precio que iba a pagar también podía pedir la visa de turista”.

Una vez que realizó el proceso en línea, asistió a la embajada de Estados Unidos en su país para su entrevista, a la que llevó el contrato de la empresa para la que trabajaría. Su sorpresa llegó cuando le aprobaron las dos visas que había solicitado: “Me la dieron, y no solamente la de trabajo, también la de turista, o sea, me dieron dos por uno”.

Qué son las visas de tripulante y tránsito

De acuerdo con la Embajada de los Estados Unidos en Argentina, las visas de tránsito, tipo C, pueden aprobarse para personas que viajan en tránsito inmediato y continuo a través de EE.UU. en ruta hacia otro país, como:

Un miembro de tripulación que viaje a los Estados Unidos como pasajero para incorporarse a un barco o una aeronave necesitaría una visa de tránsito.

Cuando un viajero se embarque en un puerto del exterior, en un buque de crucero o de otro tipo, que se dirige a un destino del exterior que no sea los Estados Unidos y, durante la travesía, la embarcación haga escala en los Estados Unidos, se necesitará una visa de tránsito u otro tipo de visa de no inmigrante.

Mientras que las visas de tripulante, tipo D, pueden ser otorgadas a personas que trabajan a bordo de embarcaciones comerciales o aerolíneas internacionales en EE.UU., brindando los servicios necesarios para las operaciones de rutina y con la intención de partir desde ese país en la misma embarcación o en cualquier otra embarcación dentro de los 29 días.

La embajada advierte que si se viaja a EE.UU. para incorporarse a la embarcación en la que trabajará, además de una visa de tripulante D, también necesitará una visa de tránsito C-1, o una combinación de visa C1/D, permisos que debió solicitar la usuaria de redes sociales, según lo que explicó en un segundo clip, en el que relató que su primer trabajo en el extranjero fue en un crucero, como cuidadora de niños.

Además de aprobarle la visa como tripulante, Kovaleff recibió una visa de turista, también llamada visa de visitante extranjero, con la que Estados Unidos permite a una persona ciudadana de otro país que desea permanecer temporalmente. Las categorías son: visa B-1, para asuntos de negocios y para asistir a conferencias; y visa B-2, para turismo, visitar familiares y obtener tratamientos médicos.