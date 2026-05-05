La advertencia de EE.UU. sobre los pasaportes para quienes viajen al Mundial 2026: “Se volverá inválido”

El inicio del Mundial 2026 está muy cerca y miles de habitantes de EE.UU. ya planean sus viajes para asistir a diversos encuentros dentro y fuera del país. Esta edición del torneo contará con un total de 16 ciudades y tres naciones anfitrionas, por lo que se deberán tener en cuenta varios factores logísticos. Ante esto, el Departamento de Estado emitió una advertencia sobre la renovación del pasaporte.

El aviso del Departamento de Estado previo al Mundial 2026

A través de su cuenta oficial de X, el Departamento de Estado de EE.UU. recomendó a los ciudadanos que planeen viajar a México o Canadá revisar su sitio web oficial y descubrir si son elegibles para renovar el pasaporte en línea. En ese contexto, lanzó una advertencia para aquellos que utilicen esta vía.

La advertencia del Departamento de Estado de EE.UU. sobre los pasaportes antes del Mundial 2026 X @TravelGov

“Asegúrate de cumplir con los requisitos antes de solicitar y recuerda que tu pasaporte actual se volverá inválido para viajes internacionales tan pronto como renueves en línea”, explicó el organismo. Esto significa que el ciudadano estadounidense no podrá utilizar su documento físico para visitar otro país.

Requisitos para renovar el pasaporte de EE.UU. en línea

El servicio de renovación en línea no se encuentra disponible para todos. De acuerdo con el portal del Departamento de Estado, los ciudadanos deben cumplir con una serie de criterios para utilizar esta modalidad.

Edad : el solicitante debe tener al menos 25 años .

: el solicitante debe tener al menos . Vigencia del documento : el pasaporte a renovar debe tener o haber tenido una validez de diez años . Además, el documento debe expirar en un plazo de un año o haber expirado hace menos de cinco años.

: el pasaporte a renovar debe tener o haber tenido una . Además, el documento debe o haber expirado hace menos de cinco años. Datos de identidad : el solicitante no puede realizar cambios en la información de su nombre, sexo, fecha o lugar de nacimiento.

: el solicitante de su nombre, sexo, fecha o lugar de nacimiento. Ubicación : el individuo debe encontrarse en un estado o territorio de EE.UU. al enviar la aplicación.

: el individuo debe al enviar la aplicación. Plazos de viaje: el usuario no puede tener planes de salida del país en un margen de seis semanas desde el día de la entrega del formulario, ya que el servicio solo ofrece la modalidad de trámite de rutina. Este es un factor crucial a tener en cuenta, dado que el Mundial 2026 comenzará el 11 de junio y finalizará el 19 de julio.

Cómo renovar el pasaporte en línea en EE.UU.

El costo de la renovación del libro de pasaporte por medio de la web oficial del Departamento de Estado es actualmente de 130 dólares.

En el caso de solicitar únicamente la tarjeta, el monto es de US$30, mientras que el trámite para obtener ambos documentos quedó establecido en US$160.

Las sedes del Mundial 2026, dentro y fuera de EE.UU.

El Mundial 2026 será el primero en tener a tres países como organizadores, con EE.UU., México y Canadá los elegidos. Por esto mismo, el evento contará con estadios en diversas ciudades de las naciones norteamericanas.

El Mundial 2026 tendrá tres países anfitriones y 16 ciudades como sedes Instagram @fifaworldcup