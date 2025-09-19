Lotería de visas de EE.UU. por la green card: ahora habrá que pagar para anotarse y participar del sorteo

El gobierno de Estados Unidos anunció que comenzará a cobrar una tarifa de US$1 para inscribirse en el programa de Visas de Diversidad (DV, por sus siglas en inglés), más conocido como la “lotería de visas“. Se trata de un monto para cubrir los costos operativos del trámite y regirá para todos los participantes.

EE.UU. cobra una tarifa para registrarse en la lotería de visas

El Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés) informó que, a partir del 16 de septiembre, todas las personas que se inscriban en la lotería de visas deben abonar una cuota de registro de US$1 en línea, además de la tarifa de solicitud.

Las personas que quieran inscribirse en la lotería de visas deberán abonar una tarifa de registro de US$1 Freepik

Según explicó el gobierno federal en un comunicado, el objetivo es que se distribuya entre todos los solicitantes los costos asociados a la administración del programa.

“Este cambio distribuirá de manera más justa la carga del registro en la lotería sobre las personas que buscan acceder al proceso de solicitud de Visas de Diversidad, en lugar de cobrar solo a un pequeño porcentaje de los solicitantes que logran el registro”, explicaron.

Así, ahora todas las personas que soliciten participar del programa deberán abonar el US$1 al subir su inscripción en línea. Independientemente de si la persona es seleccionada o no, el dinero no será devuelto.

El pago debe realizarse en un portal autorizado que será señalado por el gobierno durante el proceso de solicitud. En total, se suma la tarifa de solicitud de visa DV de US$330 para solicitantes seleccionados.

Al respecto, las autoridades apuntaron: “Este cambio también ayudará a reducir los registros engañosos por parte de actores que buscan explotar a posibles participantes desprevenidos”.

Cómo funciona la lotería de visas en Estados Unidos

Estados Unidos otorga hasta 55.000 visas de inmigrante cada año fiscal para personas de países con bajas tasas de inmigración hacia el suelo estadounidense en los últimos cinco años. Se trata de uno de los caminos viables para obtener la green card o tarjeta de residencia permanente.

Cada año fiscal hay un período para registrarse en el programa. El próximo registro será en octubre para la lotería de visas del año fiscal 2027, aunque todavía falta que el DOS confirme exactamente las fechas. En ese momento es cuando se hará efectivo el cobro de US$1.

El registro inicial para la Lotería de visas se realiza en línea, pero si se da visto bueno será necesario visitar una embajada o consulado para la entrevista Freepik

Requisitos principales para inscribirse a la lotería de visas

Todas las inscripciones deben enviarse electrónicamente a través del sitio web oficial y durante el período de registro especificado, ya que no se aceptan inscripciones tardías ni en papel.

Desde el gobierno estadounidense les solicitan a los peticionarios de la DV presentar documentación específica, como la información de pasaporte válida y vigente, o una copia escaneada de la página biográfica y la página de firma del documento, además del formulario de inscripción electrónico.

Luego, el DOS realiza una selección aleatoria de solicitantes de Visas de Diversidad que cumplen con los requisitos educativos y laborales, según la asignación para cada región y país, de entre todos los participantes.

Países que no pueden participar en la DV Lottery

El programa apunta especialmente a personas de países con bajas tasas de inmigración hacia Estados Unidos. En 2026, las naciones excluidas para la lotería de visas fueron: