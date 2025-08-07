Lotería de visas de EE.UU.: los cambios que se vienen a pedido de la administración Trump

El gobierno de Estados Unidos publicó una propuesta para realizar un cambio clave en los procesos de loterías de visas para migrantes. El presidente de ese país, Donald Trump, continúa en sus esfuerzos por ejercer un mayor control migratorio y cumplir con deportaciones masivas.

Qué cambios introduciría Trump en la lotería de visas de EE.UU.

El Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés) propuso endurecer los requisitos de este tipo de trámites para los extranjeros que llegan al territorio norteamericano provenientes de ciertos países. De esa forma, los solicitantes requerirían de evidencias más concretas.

La administración Trump anunció cambios para la lotería de visas de migrantes Alex Brandon� - AP�

Según Miami Herald, el organismo a cargo de Marco Rubio propuso una iniciativa y la envió al Registro Federal sobre el Programa de Visas de Diversidad para Inmigrantes (DV), que en la actualidad se encontraría en revisión y tiene el objetivo de mejorar la investigación y el combate al fraude.

Este permiso se otorga a alrededor de 55.000 personas cada año y está destinado a los extranjeros que llegan a EE.UU. de países con baja tasa de inmigración en los últimos cinco años.

Aquellos que cumplan con los requisitos educativos y laborales, podrán ser seleccionados a través de un sorteo al azar. Este es un camino viable para obtener la green card o tarjeta de residencia permanente.

Este permiso puede llevar a los migrantes elegibles a obtener la green card Freepik

Según el comunicado oficial que detalló el medio mencionado, el DOS tiene el objetivo de exigir a los peticionarios de DV la presentación de documentación más específica. Por ejemplo, la información de pasaporte válida y vigente, o una copia escaneada de la página biográfica y la página de firma del documento junto al formulario de inscripción electrónico.

También se modificaría el término “género” por “sexo”, y se utilizaría “fecha de nacimiento” en lugar de “edad”.

Los países excluidos para la lotería de visas de 2026 fueron:

México

Colombia

Brasil

República Dominicana

Honduras

El Salvador

Haití

Cuba

Venezuela

Los motivos de los cambios en los procesos de loterías de visas

La administración de Trump insistió en que se trata de medidas dirigidas a combatir el fraude en los procesos migratorios y poseer información más clara y precisa de los solicitantes para su verificación rápida. También siguen la línea para el cumplimiento de la orden ejecutiva 14161 de “Protegiendo a la Nación de la Entrada de Terroristas Extranjeros a los Estados Unidos”.

Este tipo de visa es un camino hacia la green card y exige ciertos requisitos Freepik

“Exigir la información del pasaporte junto con la solicitud de visa de ciudadanía dificultaría considerablemente que terceros no autorizados presentaran solicitudes en nombre de personas con información parcial”, remarcó el medio mencionado sobre el contenido de la norma.

Y siguió: “Este requisito también permitiría al DOS confirmar de forma más eficaz y eficiente la identidad de los solicitantes y también prevé que reduciría el número de matrimonios fraudulentos que se producen dentro del programa de visas de ciudadanía”.

En tanto, el organismo advirtió que el pasaporte vigente sería necesario al momento de presentar la solicitud DV, en lugar de a la hora de la entrevista posterior en la embajada o consulado correspondientes.

La decisión sobre la propuesta emitida está previsto que se determine el 19 de septiembre próximo.