Novedades del Uscis en Estados Unidos: las 20 preguntas del examen para la regla 65/20

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) presenta una exención denominada la regla 65/20 para ciertos solicitantes de la ciudadanía americana. Los peticionarios elegibles pueden preparar únicamente 20 de las 100 preguntas de la prueba de civismo y elegir el idioma en el que deseen realizarla.

Quiénes pueden adherirse a la regla 65/20 en el proceso de naturalización

Esta consideración del Uscis está destinada a los solicitantes de la ciudadanía estadounidense que tengan 65 años o más y que comprendan una residencia permanente legal durante un mínimo de 20 años en su historial.

El proceso de naturalización comprende un examen de civismo al que deben enfrentarse los solicitantes Freepik

De esta forma, los peticionarios que completen el formulario N-400, Solicitud de Naturalización, y cumplan con los requisitos de elegibilidad, deben preparar solo 20 de las 100 preguntas generales en el examen de civismo.

El Uscis detalló las 20 preguntas que deben prepararse los solicitantes de la naturalización que cumplan ciertos requisitos Uscis

Cuáles son las 20 preguntas de la prueba de civismo en la regla 65/20

El Uscis detalló las 20 cuestiones que tienen que estudiar los solicitantes de la naturalización que tengan 65 años o más y posean la green card desde hace al menos dos décadas.

Los peticionarios de la ciudadanía americana deben prepararse para el proceso de solicitud Freepik

La lista publicada por la agencia federal comprende las preguntas: