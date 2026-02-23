La advertencia de las autoridades para personas con pasaporte estadounidense que viajen a México ahora

Fuerzas armadas mexicanas mataron a Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho” y líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), durante un operativo en Jalisco. Tras el hecho, se registraron bloqueos, incendios de vehículos y enfrentamientos en distintos estados del país. Ante la escalada de violencia, el Departamento de Estado de EE.UU. emitió una advertencia para sus ciudadanos en México.

Alerta a los residentes temporales y a los turistas que se dirigen a México

Aunque los aeropuertos continúan operativos, los bloqueos en rutas y accesos generaron cancelaciones de vuelos, tanto locales como internacionales, especialmente en Jalisco. La llegada y salida de pasajeros se vio afectada por dificultades para trasladarse hacia las terminales.

“Debido a los operativos de seguridad generalizados, los bloqueos viales y la actividad delictiva en muchas zonas de México, los ciudadanos estadounidenses deben resguardarse en sus hogares hasta nuevo aviso”, publicó el Departamento de Estado en redes sociales.

Según la agencia, en Puerto Vallarta se suspendieron servicios de taxis y plataformas de transporte por aplicación. La interrupción de estos sistemas redujo las opciones de movilidad para residentes y visitantes.

“Busquen refugio y permanezcan en residencias u hoteles”, recomendó el Departamento de Estado.

Ola de violencia en México después del asesinato de “El Mencho”

Zonas de México alcanzadas por la alerta de seguridad del gobierno estadounidense

El aviso se aplica a varias entidades federativas donde se registraron incidentes posteriores a los operativos. De acuerdo con el comunicado oficial de la Embajada de EE.UU. en México, entre ellas figuran:

Estado de Jalisco : incluye Puerto Vallarta, Chapala y Guadalajara.

: incluye Puerto Vallarta, Chapala y Guadalajara. Estado de Baja California : incluye Tijuana, Tecate y Ensenada.

: incluye Tijuana, Tecate y Ensenada. Estado de Quintana Roo : incluye Cancún, Cozumel, Playa del Carmen y Tulum.

: incluye Cancún, Cozumel, Playa del Carmen y Tulum. Otras regiones: áreas de Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Nuevo León y Tamaulipas. Nuevo Nayarit/Nuevo Vallarta, Sinaloa (incluido Mazatlán) y zonas de los estados de Colima, Estado de México, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas también se encuentran en las zonas de advertencias.

Las recomendaciones oficiales para quienes se encuentren en esos territorios son:

Buscar refugio y minimizar los desplazamientos innecesarios.

Evitar las zonas cercanas a la actividad policial.

Consultar @CAPUFE en X para conocer el estado de los cierres de carreteras.

Seguir los medios de comunicación locales para obtener información actualizada.

Seguir las instrucciones de las autoridades locales y, en caso de emergencia, llamar al 911.

Mantener a sus familiares y amigos informados de su ubicación y bienestar a través del teléfono, mensajes de texto y redes sociales.

En rutas terrestres se reportaron incendios de automóviles y obstáculos colocados de forma intencional en más de 250 puntos distribuidos en varias zonas de 20 estados mexicanos, según lo informado por NBC News. Estas acciones afectaron tanto a vehículos particulares como al transporte de mercancías.

Estados Unidos pone un nivel elevado para viajes a varios estados de México debido a los conflictos internos U.S. Department of State

Clasificación de niveles de riesgo para viajar a México

El sistema de advertencias del gobierno estadounidense establece cuatro categorías según la peligrosidad:

Nivel 1: implica seguir precauciones habituales

Nivel 2: indica la necesidad de vigilancia adicional por amenazas potenciales

Nivel 3: sugiere reconsiderar el viaje debido a riesgos significativos para la seguridad personal.

Nivel 4: recomienda no viajar por la probabilidad de situaciones que puedan comprometer la vida.

Estados como Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas se encuentran en el nivel más alto. Otros, incluidos Baja California, Chihuahua, Guanajuato y Jalisco, figuran en la categoría previa (nivel 3).

Las recomendaciones del Departamento de Estado incluyen evitar desplazamientos nocturnos entre ciudades y priorizar carreteras con peaje, donde hay mayor vigilancia. También se aconseja utilizar taxis autorizados o servicios solicitados por aplicación en lugar de abordar vehículos en la vía pública.

Ante retenes, oficiales o no identificados, se indica obedecer instrucciones y no intentar huir. Compartir itinerarios o información personal con desconocidos puede aumentar riesgos.

La agencia recomienda viajar acompañado, especialmente fuera de zonas urbanas.

Preparación ante emergencias y contactos oficiales

El programa STEP permite a la embajada comunicarse con ciudadanos en situaciones críticas. La inscripción se realiza antes o durante el viaje y puede facilitar asistencia consular.

Para emergencias dentro de México se debe marcar el número 911. También se encuentra disponible el contacto telefónico de la embajada estadounidense (52-55-2579-2000) en la capital de México para consultas o asistencia.

Las autoridades insisten en que, debido a los incidentes recientes, la instrucción de resguardo en interiores continúa vigente en determinadas regiones. La normalización dependerá de la evolución de la seguridad y de los operativos en curso.