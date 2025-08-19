Permiso de trabajo por asilo: precio, cuánto dura y lo que debes saber en agosto de 2025

A través del asilo, los extranjeros presentes o que llegan a Estados Unidos pueden buscar protección contra la persecución pasada o futura por diversos motivos. Este beneficio otorga un permiso de trabajo cuyo trámite se actualizó en este 2025. El precio, cuánto dura y todo lo que se debe saber.

Permiso de trabajo por asilo: cómo funciona

Para solicitar un permiso de trabajo por asilo y su vez el Documento de Autorización de Empleo (EAD, por sus siglas en inglés), el migrante debe presentar el Formulario I-765 ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (Uscis, por sus siglas en inglés).

El Documento de Autorización de Empleo (EAD), es un permiso se les da a algunos extranjeros para que puedan trabajar en EE.UU. de forma temporal Uscis

Solicitud de asilo pendiente: por lo general, una persona es elegible para la autorización cuando la solicitud de asilo ha estado pendiente por 180 días.

por lo general, una persona es elegible para la autorización cuando la solicitud de asilo ha estado pendiente por 180 días. Después de que la petición es adjudicada: con la aprobación del beneficio, el extranjero está autorizado inmediatamente a trabajar. Algunos asilados optan por obtener la tarjeta EAD con propósitos de identificación. Si un juez de inmigración es quien otorga el asilo, se debe presentar el Formulario I-765.

El Uscis advierte que si se niega la petición, la autorización de empleo terminará cuando se caduque el EAD o 60 días después de que la solicitud haya sido denegada, lo que sea más tarde.

Cuánto cuesta el EAD por asilo en 2025

En julio, el Uscis anunció un cambio en las tarifas de diversos trámites, entre ellos la solicitud inicial de asilo y la petición del permiso de trabajo, así como la renovación del mismo. Las disposiciones de la agencia obedecen a lo establecido en el proyecto de reconciliación (HR1), firmado por el presidente Donald Trump.

La agencia, que pertenece al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), obedece a las disposiciones del proyecto de ley firmado por Donald Trump Freepik

La Ley HR1 creó una tarifa para quienes presenten una solicitud inicial de autorización de empleo basada en el beneficio de asilo, que asciende a 550 dólares para el año fiscal 2025. El costo se debe cubrir al iniciar el trámite del EAD y no se puede eximir ni reducir.

Además del precio inicial de solicitud de EAD, la legislación establece un cobro para las renovaciones y extensiones del permiso de trabajo por asilo. El monto es de US$275 para el año fiscal 2025. Este costo tampoco se puede eximir ni reducir, aunque el Uscis puede exentar la tarifa regulatoria preexistente.

“Los solicitantes deben enviar las nuevas tarifas con las solicitudes de beneficios mataselladas en o después del 22 de julio de 2025. Uscis rechazará cualquier formulario matasellado en o después del 21 de agosto de 2025 que no incluya las tarifas apropiadas", destaca la agencia.

De acuerdo con las actualizaciones de este 2025, la solicitud inicial de asilo costará US$100 y se creó la tarifa anual asilo (AAF, por sus siglas en inglés), también de US$100, pagaderos solo en línea.

Actualización: lo que se debe saber del Formulario I-765

De acuerdo con una alerta del Uscis, desde este 18 de agosto de 2025 cambio el lugar de presentación del Formulario I-765, Solicitud de Autorización de Empleo para ciertos solicitantes. Si se presenta en relación con una petición de visa VAWA, T o U, o relacionada con un Formulario I-485 (ajuste de estado), se debe enviar a una localidad segura (Lockbox), en lugar de en el Centro de Operaciones de Servicio de Nebraska.

Antes de enviar un paquete a Uscis, el peticionario debe confirmar que todos los formularios que ha completado son de la edición actual Freepik

Ofrecerán un período de gracia de 30 días para los formularios enviados por correo postal a la anterior dirección, pero la oficina de Nebraska rechazará cualquier formulario con matasellos del 18 de septiembre de 2025 o posterior.

Asilados: ¿Cuándo renovar el EAD?

El organismo precisa que si se desea renovar un documento de autorización de empleo existente, es necesario presentar el Formulario I-765 seis meses antes de la fecha de vencimiento de la tarjeta actual. “Le recomendamos que no presente una solicitud para renovar su EAD más de 180 días antes de la fecha de vencimiento de su actual EAD”, añade.