¿Qué ocurre si vence mi estatus en EE.UU. y el Uscis no responde mi cambio?

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) se encarga de procesar los cambios de estatus, que se aprueban a consideración según el caso. La agencia puede no responde a tiempo, y advierte acerca de que ocurre si vence la visa o permiso de entrada previo.

Cambio de estatus: cómo funciona el proceso ante el Uscis

La agencia señala en su sitio web oficial que si una persona desea cambiar el propósito de su visita mientras se encuentra en Estados Unidos, debe presentar una solicitud mediante el formulario correspondiente antes de que expire su autorización de estadía.

Es posible que un trabajador no inmigrante en Estados Unidos cambie su estatus a través de un formulario

El Formulario I-539, Solicitud para extender/cambiar el estatus de no inmigrante, se utiliza para:

Ciertos no inmigrantes que prorroguen su estancia o cambien a otro estatus de no inmigrante.

Residentes de la Mancomunidad de las Islas Marianas del Norte (CNMI, por sus siglas en inglés) que solicitan una concesión inicial de estatus.

No inmigrantes F y M que solicitan la readmisión.

Personas que solicitan el estatus de no inmigrante V o una extensión de estadía como no inmigrante V.

Mientras que el Formulario I-129 puede utilizarse para solicitar una prórroga de estadía o un cambio de estatus a E-1, E-2, E-3, H-1B1 o TN, o a alguna de las clasificaciones de visa H-1B, H-2A, H-2B, H-3, L-1, O-1, O-2, P-1, P-1S, P-2, P-2S, P-3, P-3S, Q-1 o R-1.

Además, las leyes de Inmigración de Estados Unidos autorizan que las personas soliciten la residencia permanente de varias formas, la más común es el ajuste de estatus. Como primer requisito para el proceso, se debe determinar la categoría de elegibilidad, como: familia, empleo, especial, refugiado, asilado; entre otras.

Si la persona se encuentra está en Estados Unidos y es elegible para ajustar su estatus, puede presentar un Formulario I-485.

La decisión de conceder o denegar un cambio de estatus implica el ejercicio de la discreción por parte del Uscis

La advertencia de Uscis sobre el cambio de estatus

La agencia aclara que hasta que el solicitante reciba la aprobación de su cambio de estatus, no debe dar por sentado que ha sido autorizado, y por lo tanto no debe cambiar de actividad en Estados Unidos.

“Si no mantiene su estatus de no inmigrante, se le podría prohibir regresar a Estados Unidos o ser deportado. Su estatus autorizado y la fecha de vencimiento del mismo se encuentran en la esquina inferior derecha de su Formulario I-94, Registro de Entrada/Salida”, explica el Uscis.

El organismo también advierte que, por lo general, quien tiene un Formulario I-485 en trámite y sale de Estados Unidos sin un documento de permiso adelantado, habrá abandonado su proceso. Si la persona tiene que salir temporalmente mientras la solicitud está sin respuesta, podrá presentar el Formulario I-131.

Quiénes no necesitan solicitar un cambio de estatus

En general, un extranjero puede solicitar un cambio de estatus si fue admitido legalmente en Estados Unidos con una visa de no inmigrante, su estatus sigue válido, no ha violado las condiciones y no ha cometido ningún delito que lo haga inelegible.

Algunos no inmigrantes en EE.UU. pueden pedir cambiar su estatus a otra categoría de no inmigrante si cumplen ciertos requisitos

Sin embargo, existes excepciones, ya que no necesitan solicitar un cambio de estatus de no inmigrante aquellos que fueron admitidos por razones comerciales (categoría de visa B-1) y desea permanecer en EE.UU. por placer antes de que expire su estadía autorizada.

Tampoco necesita solicitar un cambio de estatus quien desean asistir a la escuela en Estados Unidos y es el cónyuge o hijo de alguien que ha sido admitido legalmente en cualquiera de las siguientes categorías de visa de no inmigrante: