Actualizaciones del Uscis en abril 2026: avanza la revisión de TPS para migrantes y permisos de trabajo

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) realizó recientemente una aclaración sobre el Estatus de Protección Temporal (TPS, en inglés). Además, en abril vence el plazo de comentarios públicos sobre una propuesta que podría demorar miles de permisos de trabajo para ciertos migrantes

Qué dijo el Uscis sobre el TPS en abril de 2026 y por qué no da acceso directo a la green card

Durante las últimas semanas, no hubo cambios en la lista de países ni nuevas decisiones judiciales con respecto a los estatus de distintos extranjeros en EE.UU. Sin embargo, la agencia estadounidense sí realizó un aviso para remarcar información importante.

El Uscis aclaró que el TPS es un estatus temporal y no una vía hacia la residencia permanente X @USCIS

Mediante una publicación en su cuenta oficial de X, el Uscis advirtió a los extranjeros sobre una limitación: "El Estatus de Protección Temporal es precisamente eso: temporal“.

En esa misma línea, desmintió la idea de que se pueda permanecer en EE.UU. a largo plazo con ese estatus o que derive en la green card. "El TPS se creó para ser una solución para circunstancias extraordinarias a corto plazo, no una laguna legal que dure décadas para obtener la residencia permanente“, fueron las palabras de la entidad.

Este mensaje del Uscis recuerda a los migrantes que la acumulación de años en el país norteamericano no significa una ventaja ni una vía para solicitar la residencia permanente ni otra documentación.

Los representantes del Uscis ya no aceptarán ciertos formularios a partir del 1° de abril Imagen ilustrativa generada con IA

Aunque el aviso no refiere a la continuidad del estatus ni ninguna nacionalidad en particular, se produjo en medio de una revisión constante de la lista y condiciones del programa en el futuro.

Regla del DHS sobre EAD para solicitantes de asilo: cuándo cierra el plazo

En febrero, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) propuso una modificación importante sobre el Documento de Autorización de Empleo (EAD, por sus siglas en inglés).

El documento, que habilita a extranjeros de distintas categorías de estatus migratorios a trabajar, es una herramienta para solicitantes de asilo. Sin embargo, la propuesta complica sus condiciones.

Hasta ahora, quienes tengan un proceso en trámite pueden solicitar el permiso de trabajo si su caso no fue resuelto a los 180 días desde que empezó. Si se aplica la nueva norma del DHS, ese umbral subiría a 365 días.

Qué buscará el Uscis en redes sociales de migrantes

La regla se presentó el 20 de febrero y entró en un período de 60 días de recepción de comentarios públicos. Esa extensión de tiempo termina el 24 de abril, por lo que pronto podría haber novedades sobre el cambio para solicitantes de asilo.

Demoras en SAVE: cuánto tarda la verificación migratoria manual, según el Uscis

A través de una publicación en su sitio web, la agencia estadounidense advirtió por plazos de demora en el uso del sistema SAVE. Aunque en la mayoría de los casos se realiza solo la verificación inicial que da una respuesta inmediata, cuando se requiere una revisión manual, el tiempo de espera puede rondar los 20 días hábiles federales.

Este proceso toma más tiempo por la necesidad de una revisión humana detallada de cada expediente de inmigración. En ese sentido, el Uscis enfatizó que evitar errores en el ingreso de datos es la mejor manera de agilizar el trámite.