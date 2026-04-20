La regla del Uscis sobre el fraude en matrimonios: penas por mentir y qué dice la ley para los migrantes en EE.UU.
Autoridades advierten sobre sanciones como deportación, multas y prohibiciones de ingreso por irregularidades en trámites ante el Uscis
- 4 minutos de lectura'
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) permite a los ciudadanos estadounidenses otorgar la green card a través del matrimonio. Sin embargo, existen consecuencias para quienes traten de obtener ese beneficio con mentiras.
Qué sanciones aplica el Uscis por fraude en la green card por matrimonio
La agencia explicó en su guía para nuevos migrantes que serán castigados los solicitantes que cometan alguna de estas infracciones al intentar conseguir la residencia:
- Mentir para obtener beneficios de inmigración para sí mismo u otra persona.
- Decir ser ciudadano estadounidense cuando no lo es.
- Contraer matrimonio con más de una persona a la vez.
- Mentir o presentar documentos falsos para recibir beneficios públicos o estafar a alguna agencia gubernamental.
Mentir a la agencia federal es considerado un delito, y las sanciones dependen de la gravedad del fraude y pueden incluir multas, prisión o deportación. En el mismo documento, el Uscis dijo que las consecuencias son:
- Ser expulsado de EE.UU.
- Podría enfrentar prohibiciones de reingreso, que pueden ser temporales o permanentes según el caso.
- Perder el estatus de residente permanente.
- Perder elegibilidad para obtener la ciudadanía estadounidense.
Cómo denunciar fraude matrimonial migratorio en EE.UU. ante el ICE
La entidad gubernamental insta en su página oficial a reportar cualquier sospecha de fraude matrimonial en el país norteamericano.
El procedimiento a seguir es directamente con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) a través de un formulario.
Quienes deseen hacer una denuncia solo deben usar el formulario de denuncias en línea y ser lo más específicos y detallados posible.
“Si usted proporciona información, le aseguramos que se remitirá de inmediato a la oficina correspondiente para que se tomen las medidas oportunas”, dice el ICE.
Requisitos para obtener la green card por matrimonio en Estados Unidos
Cuando una persona no ciudadana se casa con un ciudadano, puede ser elegible, sujeto a cumplir requisitos y a la aprobación del Uscis.
Debe hacer es solicitar un ajuste de estatus y cumplir los siguientes requisitos:
- Presentar correctamente el Formulario I-485.
- Estar físicamente presente en EE.UU. al momento de presentar su Formulario I-485.
- En el caso de quienes ingresaron con una visa de prometido (K-1), haber sido admitido bajo esa categoría.
- Casarse antes de los 90 días con el ciudadano estadounidense que presentó el Formulario I-129F en su nombre, en el caso de visas K-1.
- Reunir los requisitos para recibir una visa de inmigrante.
Si el migrante desea conseguir el ajuste por otro medio que no sea el matrimonio y ya está dentro de EE.UU., tendrá que hacerlo con otro tipo de estatus.
“Si se le otorga el estatus de no inmigrante U mientras se encuentra en EE.UU. o el estatus de no inmigrante T, podrá solicitar la residencia permanente”, especifica el Uscis.
Visa K-1 en EE.UU.: cómo funciona el permiso para prometidos extranjeros
Cualquier ciudadano americano puede solicitar una visa para que su prometido extranjero pueda viajar a EE.UU. a casarse y solicitar la admisión al país norteamericano a través del Formulario I-129F. Estas son las clasificaciones de visas de prometido:
Visas de prometido (antes del matrimonio)
- Para el prometido: K-1.
- Para los hijos del prometido: K-2.
Visas para cónyuges (ya casados)
- Para el cónyuge: K-3.
- Para los hijos del cónyuge: K-4.
El trámite de visa se hace cuando el prometido extranjero está fuera de EE.UU. Después, deben casarse dentro de los primeros 90 días en que el prometido pise ese país.
Una vez que contraigan matrimonio, serán elegibles para solicitar un ajuste de estatus en busca de la tarjeta verde. El trámite se realiza cuando el cónyuge ya está en Estados Unidos.
Otras noticias de Migración en EE.UU.
- 1
Quién es Agustín, el nene de 10 años que sorprendió a todos en pleno show de Divididos e hizo emocionar a Ricardo Mollo
- 2
Christina Koch, astronauta de Artemis II: “Hacé lo que te asusta, el camino de menor resistencia no suele ser el que más beneficios aporta al mundo”
- 3
El Gobierno perdió el impulso y el rumbo
- 4
12 preguntas sencillas para hacer una vez en la vida con los padres