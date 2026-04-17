Revocación de visas: la advertencia del Departamento de Estado para extranjeros que residen en EE.UU.

El Departamento de Estado de Estados Unidos (DOS, por sus siglas en inglés) anunció una ampliación de la política de restricción de visas para personas que trabajan con “adversarios” del país. En un comunicado, estableció que el objetivo es salvaguardar la integridad de los habitantes y la “prosperidad”.

Quiénes pueden perder el visado en EE.UU. por vínculos con países adversarios

Con esta medida se restringirán los visados a ciudadanos de países de América Latina que actúen “intencionalmente en nombre de países adversarios”. Es decir, cualquiera que brinde apoyo o dinero para dañar a EE.UU. será catalogado como no admisible. “Estas personas, y sus familiares directos, generalmente no podrán ingresar a Estados Unidos”, se lee en el comunicado. Sin embargo, no se especifican los países.

El programa H-2A permite a empleadores estadounidenses que cumplan a traer a ciudadanos extranjeros a Estados Unidos para cubrir puestos de trabajo agrícolas temporales Archivo

La medida es parte de la estrategia de seguridad del presidente Donald Trump, dijo el DOS, que busca “garantizar el acceso a rutas terrestres y áreas vitales en toda la región”. En ese sentido, quedarán bajo escrutinio para una posible revocación quienes realicen actividades como:

Permitir que potencias adversarias adquieran o controlen activos clave y recursos estratégicos en el hemisferio de EE.UU.

Desestabilizar los esfuerzos de seguridad regional.

Socavar los intereses económicos estadounidenses.

Llevar a cabo operaciones de influencia diseñadas para minar la soberanía y la estabilidad de las naciones de la región.

Cuántos extranjeros ya fueron sancionados bajo la política migratoria de Trump

No se trata solo de un anuncio, sino de una política ya vigente, bajo la Sección 212 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad. El propio DOS informó que hasta el 16 de abril había 26 personas con esta restricción de visa por haber realizado alguna de las actividades listadas.

Cualquiera considerado como una potencial amenaza, no podrá entrar a Estados Unidos Pexels

“La administración Trump utilizará todos los recursos a su alcance para proteger nuestros intereses de seguridad nacional, defender los intereses estadounidenses”, declaró la agencia.

Además, la nueva ampliación se enmarca en numerosos retiros de visas que Trump ha hecho bajo la ley. El estatuto nacional establece que se puede prohibir la entrada de ciudadanos extranjeros si el Secretario de Estado tiene motivos para creer que su ingreso “tendría consecuencias adversas potencialmente graves para la política exterior” de EE.UU.

El DOS de Donald Trump celebró la revocación de 100.000 visas en Estados Unidos AFP/Pexels

Casos recientes de cancelaciones migratorias durante la presidencia de Trump

El DOS ha revocado el estatus legal de múltiples extranjeros desde el inicio del segundo mandato de Donald Trump. Entre los afectados hay siete personas vinculadas al régimen iraní, informó el propio departamento. Asimismo, se le quitó la visa al juez brasileño Alexandre de Moraes y sus aliados por realizar una “caza política de brujas” contra Jair Bolsonaro, conocido aliado de Trump.

También canceló las visas de al menos seis personas por comentarios públicos sobre el asesinato del activista Charlie Kirk, informó BBC.

A Gustavo Petro, presidente de Colombia, también se le revocó su permiso migratorio. La medida ocurrió después de que visitara Nueva York e instara públicamente a los soldados estadounidenses a desobedecer las órdenes de Trump en medio del conflicto en Gaza el año pasado. No obstante, CNN consignó que en febrero de 2026 el mandatario viajó a Washington con un visado especial.