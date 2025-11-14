Últimas actualizaciones de la green card: nuevas pautas y cambios para los solicitantes

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (Uscis, por sus siglas en inglés) es la agencia que se encarga de otorgar la residencia permanente, por la cual se obtiene la green card. En lo que va de 2025, presentó diversas modificaciones para los solicitantes. Estas son las nuevas pautas y actualizaciones.

Green card: nuevas pautas del Uscis para los solicitantes

El ajuste de estatus es el proceso más común por el cual un extranjero solicita la residencia permanente. Para hacer el trámite se utiliza el Formulario I-485. En la página oficial de la agencia, señalan como la última actualización la exigencia del pago electrónico.

El Formulario I-485, Solicitud de Registro de Residencia Permanente o Ajustar Estatus, es el más común para obtener la green card Shutterstock

El Uscis indica que a partir del 28 de octubre de 2025, el peticionario puede pagar las tarifas con una tarjeta de crédito o débito con el Formulario G-1450 o mediante transacción ACH con el Formulario G-1650. Y advierte: “No aceptaremos pagos hechos por medio de giro postal, cheque personal, o cheque de cajero”.

Aunque la agencia explica que existen excepciones que permiten pagar con giro postal, es importante tener en cuenta esta pauta, ya que al no generar el pago de forma debida, la solicitud para obtener la green card podría ser rechazada.

Qué es el ajuste de estatus para obtener la residencia permanente

El ajuste de estatus es el proceso que puede utilizar para solicitar la residencia permanente cuando el peticionario está en Estados Unidos. Esto significa que puede obtener la tarjeta sin tener que regresar a su país de origen para completar el trámite de la visa.

Se expide una Tarjeta de Residente Permanente como prueba de estar autorizado para vivir y trabajar en Estados Unidos Uscis

Por su parte, aquellos que se encuentran fuera de EE.UU. deberán obtener primero una visa en el extranjero a través del trámite consular.

Las actualizaciones para la green card en 2025

En lo que va de 2025, el Uscis hizo actualizaciones en su Manual de Políticas que modifican los procedimientos a seguir para obtener la residencia permanente. Las reglas anunciadas por la agencia son:

Restablecimiento de estándares de selección e investigación : aclara los criterios de entrevista para los extranjeros que son asilados y refugiados y sus familiares derivados que presentan el Formulario I-485 .

: aclara los criterios de entrevista para los extranjeros que son y sus familiares derivados que presentan el . Actualización de la guía sobre la política de inmigración basada en la familia: los cambios explican a detalle los requisitos y la adjudicación de las peticiones para familiares, lo que incluye los criterios de elegibilidad, la presentación, las entrevistas y las decisiones.

“Esta guía mejorará la capacidad del Uscis para examinar los matrimonios y las relaciones familiares que califican, a fin de garantizar que sean genuinos, verificables y que cumplan con todas las leyes aplicables”, agrega el organismo.

La Petición de Familiar Extranjero permite a los ciudadanos y residentes en Estados Unidos patrocinar a un pariente para que entre de forma legal al país Freepik - Freepik

Actualización de la política sobre el cálculo de la edad CSPA: a partir del 15 de agosto de 2025, tanto el Uscis como el Departamento de Estado de EE.UU. usarán la tabla de Fechas de Acción Final del Boletín de Visas para una determinación de edad consistente.

La Ley de Protección del Estatus del Niño (CSPA, por sus siglas en inglés) protege a ciertos hijos de sobrepasar la edad límite durante el proceso de inmigración, para permitirles mantener la elegibilidad para la residencia permanente y visas de inmigrante.