Son latinos, ganaron la lotería de visas de EE.UU. y recomiendan esto para conseguirla: “Como si fuese una inversión”

Una familia originaria de Ecuador logró cumplir su sueño de mudarse a Estados Unidos, tras ganar la lotería de visas. Karen Granja contó su historia en las redes sociales y detalló el proceso que atravesó con su esposo y sus dos hijas hasta obtener la residencia permanente. “Ganamos la lotería de visas la primera vez que aplicamos y después de 15 meses empezamos esta nueva aventura juntos”, relató en un video que compartió con sus seguidores a través de su cuenta en TikTok.

Lotería de visas de EE.UU.: qué es, los requisitos y consejos de la familia ganadora para participar

El Programa de Visas de Diversidad, conocido como la lotería de visas, es una iniciativa del gobierno de Estados Unidos que otorga hasta 55.000 permisos de residencia permanente cada año a ciudadanos de países con bajos índices migratorios. El sorteo, realizado por el Departamento de Estado, selecciona de manera aleatoria a los postulantes que cumplen con una serie de requisitos establecidos.

Ganó la lotería de visas en el primer intento

Para participar, los solicitantes deben haber nacido en un país elegible y cumplir con criterios de educación o experiencia laboral. Solo aquellos con al menos 12 años de educación primaria y secundaria o con experiencia en ocupaciones específicas pueden postularse.

Granja, quien pasó por todo el proceso y ganó la lotería de visas con su marido y sus pequeñas hijas, brindó una serie de recomendaciones a quienes buscan anotarse y participar del sorteo. “No tienes que pagarle a nadie. La forma de aplicar es muy, pero muy fácil”, explicó.

En segundo lugar, puso de relieve que el formulario para poder aplicar se encuentra en la web del gobierno de EE.UU. “No hay ninguna otra página”, remarcó.

Otro punto que aclaró la migrante es que “no todos los países son elegibles” para el programa. “Tienes que chequear muy bien si es que tu país está dentro de los países que pueden participar para esta lotería de visas”, recomendó.

Además, aconsejó usar “una foto actualizada y de tamaño 5x5” al momento de completar el formulario. “Míralo como si fuese una inversión y no vayas a utilizar una foto tomada de celular”, recalcó. También señaló la importancia de no usar una imagen que no se ajuste a las indicaciones de la web oficial.

Ganaron la lotería de visas y estos son sus consejos

Por último, Karen consideró fundamental conservar el número de confirmación que se recibe tras completar el trámite. “Hazle captura de pantalla, tómale foto con tu celular, lo que sea, pero guarda este número como un tesoro porque es la única manera de enterarte si ganaste o no”, agregó.

Los resultados de la edición 2026 del programa estarán disponibles a partir del 3 de mayo de 2025 y hasta el 30 de septiembre de 2026. Para consultar el estatus, los postulantes deben ingresar al portal oficial con su número de confirmación, nombre y fecha de nacimiento.

Cómo es el proceso tras ganar la lotería de visas

Ganar la lotería de visas no implica la obtención automática de la green card. Una vez seleccionado, se debe completar el formulario DS-260, presentar documentos que demuestren su educación o experiencia laboral y someterse a un examen médico.

Karen y su familia cumplieron con cada uno de estos pasos antes de recibir la aprobación. Así, después de 15 meses de haber terminado los trámites, dejaron Ecuador y partieron rumbo a Estados Unidos para iniciar su nueva vida. “El viaje fue un poco agotador, pero miren esas sonrisas. Aunque no entienden bien lo que pasa, están con papá y mamá”, comentó la mujer en su video, en referencia a sus dos hijas.

Ser seleccionado en la Lotería de Visas no garantiza automáticamente la obtención de la Green Card Freepick

Para ayudar a sus pequeñas hijas en la transición, la madre preparó un material especial. “Les hice un librito contándoles cómo será nuestra nueva vida en Estados Unidos y el resto lo escribiremos poco a poco”, relató.

¿Se acerca el fin de la lotería de visas?

No obstante, la continuidad del programa de lotería de visas podría verse amenazada. Un proyecto de ley en el Congreso de Estados Unidos propone eliminar este sistema y restringir la posibilidad de que los ganadores patrocinen a sus familiares para la residencia permanente.

La iniciativa, denominada SAFE for America Act of 2025, “es un paso en el proceso de realinear la política migratoria de Estados Unidos para centrarse en soluciones de sentido común que reviertan las políticas de fronteras abiertas de la administración de Joe Biden”, precisó el congresista Mike Collins en un comunicado en el que calificó a la lotería de visas como “un sistema casi interminable de migración en cadena”.