Abre el 8 de julio: la nueva oficina de asilo que el Uscis pone a disposición de los migrantes para sus trámites

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) abrirá este 8 de julio una nueva oficina que atenderá casos de asilo en Atlanta, Georgia. Los oficiales harán entrevistas en tres ubicaciones y tratarán solicitudes nuevas o ya presentadas.

La nueva oficina de asilo que el Uscis abrirá el 8 de julio

A través de un comunicado del miércoles 1° de julio, el Uscis confirmó que abrirá la nueva oficina en Atlanta este 8 de julio, destinada específicamente a atender solicitudes de asilo. Por el momento, operará en tres sedes distintas y se espera que se traslade a un lugar permanente el próximo año.

El Uscis atenderá los casos de asilo en distintas ubicaciones hasta trasladarse a una oficina permanente en 2027 Uscis

Con la apertura prevista, los extranjeros que soliciten asilo y aquellos que ya hayan completado su pedido y se encuentren bajo la jurisdicción de la Oficina de Asilo de Atlanta, que abarca Georgia y Alabama, tendrán su entrevista programada en una de tres ubicaciones.

Las personas que comenzaron el trámite para obtener el beneficio migratorio y lograron programar exitosamente una cita deben revisar detenidamente su notificación para obtener información importante sobre dónde debe presentarse. Las tres oficinas comparten direcciones postales:

FedEx/UPS:

Oficina de Asilo del Uscis en Atlanta, 401 W. Peachtree St. NW, Suite 2400, Atlanta, GA 30308

Servicio Postal de Estados Unidos (USPS, por sus siglas en inglés):

Oficina temporal del Uscis en Atlanta, P.O. Box 57100, Atlanta, GA 30308

Las ubicaciones de la nueva oficina de asilo del Uscis en Atlanta

De acuerdo con la información compartida por el Uscis, las direcciones físicas son:

Oficina temporal del Uscis en Atlanta

401 W. Peachtree St. NW, 2.º piso, Atlanta, GA 30308

Oficina de campo del Uscis en Atlanta

2150 Park Lake Drive NE, Atlanta, GA 30345

Oficina de campo del Uscis en Montgomery

3381 Atlanta Highway, Montgomery, AL 36109

Hasta que se concrete el traslado, la agencia utilizará las sedes mencionadas para las entrevistas de asilo. Las autoridades remarcaron que estos y otros servicios se realizan únicamente con cita previa.

La nueva oficina del Uscis solo atenderá casos de asilo con cita previa Imagen ilustrativa generada con IA

Qué esperar en una cita de asilo afirmativo con el Uscis

La entrevista de asilo afirmativo generalmente dura al menos una hora, aunque el tiempo puede variar según el caso. Antes del proceso, se le pedirá al solicitante que preste juramento y prometa decir la verdad. Luego, el oficial de asilo verificará la identidad, le hará preguntas biográficas básicas y sobre los motivos por los que solicita el beneficio migratorio.

Las autoridades remarcan que, aunque el funcionario comprende que puede ser difícil hablar de ciertas situaciones, es fundamental que el peticionario relate sus experiencias para establecer si cumple con los requisitos necesarios.

Cómo buscar y descargar el formulario más reciente de Uscis

En general, la información relacionada con la solicitud de asilo no puede compartirse con terceros sin el consentimiento por escrito o autorización específica del Secretario de Seguridad Nacional. Sin embargo, existen ciertas excepciones a esta regla.

Al final de la cita, el solicitante y su abogado o representante dispondrán de cierto tiempo para hacer una declaración o añadir información antes de conocer el dictamen.