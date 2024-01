escuchar

El parole in place (PIP) es un recurso disponible para ciertos familiares indocumentados del personal militar de Estados Unidos, que contempla tanto a elementos activos como a veteranos. A quienes se les concede este “parole en el lugar”, se les deja permanecer y trabajar en ese país. Además, se les otorga la “libertad condicional”, que les sirve para que puedan solicitar la residencia permanente o tarjeta verde (green card), en virtud de la Ley de Inmigración y Nacionalidad.

De esta manera, por ejemplo, los padres indocumentados de un ciudadano estadounidense que sea miembro de las Fuerzas Armadas de EE.UU. podrían utilizar este recurso para regularizar su estatus migratorio. Funciona porque el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés), les otorga la “libertad condicional” y así consiguen el requisito de entrada legal necesario para que ajusten su estatus.

Los miembros de las Fuerzas Armadas en Estados Unidos tienen una amplia gama de beneficios para proteger a sus familias incluso después de su muerte U.S. Department of Veterans Affairs / Facebook

Cabe destacar que el trámite del parole in place por sí mismo no conduce a ningún estatus de inmigración. Lo que hace exactamente es dar protección a los familiares contra la deportación. Además, estos reciben un permiso de empleo y se les autoriza su estadía por un año. Cabe destacar, que este parole se concede caso a caso por razones humanitarias o por beneficio público significativo.

La vía a la residencia la da el formulario I-94, emitido por el Uscis para los padres, que es la evidencia de su libertad condicional y de que cumplen con el requisito de entrada legal para después ajustar el estatus.

¿Por qué el familiar necesita el parole in place?

Este parole ayuda en el ajuste de estatus porque evita consecuencias de separación para las familias. Las personas que entraron a EE.UU. de forma no autorizada y sin visa no son elegibles a la green card. Por lo tanto, no pueden obtener la residencia a menos que vuelvan a su nación de origen para el procesamiento consular y, en la mayoría de los casos, reciben un castigo de 3 a 10 años por su estancia ilegal.

El parole in place beneficia a algunos familiares de militares Freepik

¿Cómo se pide el parole in place y quiénes son elegibles?

Según indican en el sitio web del Uscis, una persona puede ser elegible para el parole in place en incrementos de un año si es el cónyuge, viudo, padre, madre, hijo o hija de uno de estos miembros del servicio:

Integrante en servicio activo de las Fuerzas Armadas de EE.UU.

Individuo en la Reserva Selecta de la Reserva Preparada.

Un veterano militar (vivo o fallecido, siempre y cuando no lo hayan dado de baja por deshonor), que haya servido en el servicio activo o en la Reserva Selecta.

Para comenzar el trámite, se deben presentar diferentes documentos en la Oficina del Uscis.

Formulario I-131 completado, solicitud de documento de viaje (sin cargo). Se debe escribir a mano “PIP militar”.

completado, solicitud de documento de viaje (sin cargo). Se debe escribir a mano “PIP militar”. Evidencia de la relación familiar, como:

- Certificado de matrimonio.

- Documentación de la terminación del matrimonio anterior.

- Certificado de nacimiento de hijo o hija.

- Certificado de nacimiento del miembro del servicio actual o anterior con el nombre de los padres.

Prueba de inscripción en el Sistema de Informes de Elegibilidad de Inscripción de Defensa (DEERS);

Evidencia de que el miembro de su familia es un miembro actual o anterior de las fuerzas armadas de los Estados Unidos.

Para los padres de miembros actuales y anteriores del servicio de las fuerzas armadas de los Estados Unidos, evidencia de que el miembro actual o anterior del servicio apoya la solicitud de libertad condicional.

Dos fotografías idénticas a color estilo pasaporte.

Evidencia de cualquier factor discrecional favorable adicional.