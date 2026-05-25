Trámite clave: cómo acelerar el proceso de ciudadanía en 2026 si ya cumpliste los años con tu green card

Miles de residentes permanentes en Estados Unidos buscan acelerar el proceso para obtener la ciudadanía estadounidense cuando cumplen con los años requeridos. En 2026, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) mantiene herramientas oficiales que permiten adelantar el Formulario N-400 y reducir demoras si la solicitud se presenta correctamente.

La regla de los 90 días del Uscis para adelantar la ciudadanía

Muchos residentes permanentes adelantan el trámite gracias a la llamada “regla de los 90 días”. El propio Uscis explica en sus guías oficiales que los solicitantes pueden presentar el Formulario N-400 hasta 90 días antes de cumplir el período requerido para pedir la ciudadanía.

Cómo presentar el formulario del Uscis para la green card en línea

La fecha se encuentra en el frente de la green card, donde figura el inicio oficial de la residencia permanente legal. De acuerdo con el Uscis, las reglas principales son:

Cinco años de residencia permanente para la mayoría de los solicitantes.

de residencia permanente para la mayoría de los solicitantes. Tres años para quienes están casados y conviven con un ciudadano estadounidense.

El cálculo debe hacerse con la herramienta oficial de fechas del Uscis para evitar rechazos por presentación anticipada. Presentar el trámite apenas se habilita esa ventana puede ahorrar varios meses en el proceso total.

Por qué el trámite digital del Uscis puede reducir las demoras

El Uscis recomienda completar el Formulario N-400 de manera online en lugar de enviarlo por correo postal. El sistema digital permite cargar documentos más rápido, pagar las tarifas en el momento y seguir cada actualización del expediente desde una cuenta oficial. Además, los usuarios reciben alertas automáticas sobre:

Confirmación de recepción del caso.

Citas biométricas.

Programación de entrevistas.

Solicitudes de evidencia.

Cambios en el estado del trámite.

Algunas firmas migratorias especializadas sostienen que los expedientes digitales suelen avanzar más rápido que las presentaciones físicas, aunque los tiempos varían según la oficina local y la carga de trabajo de la agencia.

En paralelo, especialistas en inmigración advierten que el Uscis incrementó las verificaciones sobre distintos procesos migratorios durante los últimos años. Un informe reciente del estudio jurídico especializado en inmigración Reddy Neumann Brown PC señaló que las revisiones de documentación y controles administrativos se volvieron más frecuentes, especialmente en trámites vinculados con empleo y residencia legal.

La vía más común para obtener la ciudadanía estadounidense es a través de la naturalización con el Formulario N-400 Uscis

Los errores que más retrasan la ciudadanía estadounidense

Uno de los principales motivos de demora aparece cuando el Uscis emite una Solicitud de Evidencia (RFE, por sus siglas en inglés). Ese requerimiento pausa el expediente hasta que el solicitante entregue documentación adicional.

Entre los errores más frecuentes aparecen:

Datos incompletos en el Formulario N-400.

Inconsistencias en las fechas de viajes al exterior.

Omisión de documentos obligatorios.

Errores en el historial laboral o de domicilio.

Información distinta a la presentada en trámites migratorios anteriores.

El Uscis exige un registro preciso de las salidas de EE.UU. para comprobar que el solicitante cumple con los requisitos de presencia física y residencia continua.

También es importante revisar cuidadosamente toda la información antes del envío. Una equivocación pequeña entre formularios o documentos puede frenar el caso durante meses.

Qué hacer si el Uscis demora demasiado el caso

Cuando el trámite supera el tiempo normal de procesamiento de la oficina local, los solicitantes pueden iniciar consultas formales a través del sistema oficial del Uscis.

Lo primero es revisar el estado del caso en línea. Si el expediente sigue fuera de los plazos estimados, también es posible contactar al centro de atención telefónica de la agencia.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) se encarga de procesar el trámite de naturalización Freepik

En algunos casos urgentes, el Uscis permite pedir un procesamiento acelerado del trámite. De acuerdo con especialistas migratorios, estos pedidos suelen limitarse a:

Emergencias humanitarias.

Emergencias médicas.

Problemas económicos severos.

Casos vinculados con seguridad pública.

La agencia analiza cada pedido por separado y puede solicitar documentación adicional antes de tomar una decisión.