Vacaciones en EE.UU.: la advertencia de Uscis para quienes viajen más de 30 días y el documento que deben tramitar

En respuesta a una orden firmada por Donald Trump, que obliga al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) a garantizar el cumplimiento del registro de extranjeros, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) solicita tramitar un documento para quienes viajen más de 30 días a Estados Unidos.

La advertencia de Uscis para quienes viajen más de 30 días a EE.UU.

Con motivo de la próxima temporada de vacaciones de verano, la agencia recordó en sus redes sociales el requisito que deben cumplir los viajeros que permanezcan por tiempo prolongado en el país.

El Uscis advierte a los viajeros sobre el requisito de registro X (antes Twitter) @USCIS

“¿Tiene planes de visitar EE.UU. por más de 30 días? En ese caso, DEBE registrarse según el Requisito de Registro de Extranjeros (ARR) y llevar siempre consigo un comprobante de registro", se lee en la publicación.

En el sitio oficial del organismo explican que después de que un extranjero se registra y se presenta para la toma de huellas dactilares (en ciertos casos), el DHS emite un comprobante que se debe llevar y conservar en todo momento.

Quiénes deben registrarse y por qué es importante

La Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés) requiere que todos los extranjeros, con limitadas excepciones, hagan el registro y provean sus huellas dactilares si:

Tienen 14 años o más;

No se registraron ni proveyeron sus huellas dactilares (si era requerido) cuando solicitaron una visa estadounidense ; y

; y Permanecen en Estados Unidos por 30 días o más.

De no cumplir con el requisito, el visitante podría enfrentar sanciones penales y civiles, que pueden incluir un proceso por delito menor, multas y encarcelamiento, advierte el Uscis.

Una vez que se haga el registro y se tomen las huellas, se otorgará un documento. Si se tienen más de 18 años, es necesario llevarlo todo el tiempo Freepik

Cómo hacer el registro con el formulario G-325R: 5 pasos

Para facilitar el proceso, el Uscis habilitó el formulario G-325R, el cual se debe llenar en línea. Asimismo, la agencia tiene una herramienta digital, llamada Determinación del Requisito de Registro de Extranjeros, que ayuda a los viajeros a saber si necesitan hacer el trámite.

Cómo registrarse en 5 pasos:

Paso 1. Crear una cuenta en línea en Uscis: se necesita crear un usuario en la página web de la agencia. Cada persona debe tener su propia cuenta, incluso los niños menores de 14 años (aunque en ese caso los padres o tutores la crean por ellos).

se necesita crear un usuario en la página web de la agencia. Cada persona debe tener su propia cuenta, incluso los niños menores de 14 años (aunque en ese caso los padres o tutores la crean por ellos). Paso 2. Llenar y enviar el formulario G-325R: se debe completar el registro en línea con los datos personales. No se puede mandar por correo ni entregar en persona. Los padres o tutores legales de un menor deben hacerlo desde la cuenta del niño.

se debe completar el registro en línea con los datos personales. No se puede mandar por correo ni entregar en persona. Los padres o tutores legales de un menor deben hacerlo desde la cuenta del niño. Paso 3. Uscis revisará el formulario: después de enviar la información, la agencia revisará los datos. Si ya se está registrado (por ejemplo, si se tiene el formulario I-94), el Uscis avisará que no se necesita hacer nada más. En caso contrario, el extranjero puede ser citado para servicios biométricos.

después de enviar la información, la agencia revisará los datos. Si ya se está registrado (por ejemplo, si se tiene el formulario I-94), el Uscis avisará que no se necesita hacer nada más. En caso contrario, el extranjero puede ser citado para servicios biométricos. Paso 4. Asistir a la cita para toma de huellas (si es necesario): Uscis programará una cita para servicios biométricos en uno de sus Centros de Asistencia para Solicitudes (ASC, por sus siglas en inglés). No se tiene que hacer un pago, pero no asistir puede resultar en una sanción penal.

(si es necesario): Uscis programará una cita para servicios biométricos en uno de sus Centros de Asistencia para Solicitudes (ASC, por sus siglas en inglés). No se tiene que hacer un pago, pero no asistir puede resultar en una sanción penal. Paso 5. Recibir el comprobante de registro: una vez que se termine todo el proceso (incluyendo las huellas, si aplican), la agencia subirá el comprobante a la cuenta en línea. Se puede descargar e imprimir.

El organismo advierte que este registro no es un estatus migratorio, y la documentación no crea uno, tampoco no establece una autorización de empleo ni proporciona ningún otro derecho o beneficio bajo la INA o cualquier otra ley de EE.UU.

Cómo crear una cuenta de Uscis online

Las sanciones por incumplimiento o no registrarse

Uscis también indica que cualquier extranjero, incluido un padre o tutor legal, que deliberadamente no cumpla o se niegue a solicitar el registro o la toma de huellas dactilares (si es necesario), será culpable de un delito menor y, en caso de ser condenado, podría ser multado con no más de 5000 dólares o encarcelado por no más de seis meses, o ambas cosas.

Asimismo, que cualquier persona que haga una declaración falsa en un formulario G-325R, incluida la presentación de un registro falso o ficticio, puede estar sujeto a sanciones penales.