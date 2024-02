escuchar

Un latino se volvió viral en TikTok al contar cómo, por una manzana, casi pierde la visa de Estados Unidos. En un video que suma más de 190 mil reproducciones, se ve cómo narra su anécdota con las autoridades migratorias. Él no sabía que había infringido la ley hasta que lo pasaron a una revisión más exhaustiva en el punto de control. “¿Estás consciente de que cometiste un delito?”, le advirtieron contundentemente.

“Por una manzana que compré en México y se me quedó en el baúl del auto”, inició la persona que se ve en el video publicado en la cuenta @luiscarlosbravo7. Según su relato, las autoridades de EE.UU. le preguntaron si tenía algo que declarar en varias ocasiones, a lo que el visitante contestó en todas que no. Sin embargo, la insistencia le causó miedo y dudas. “Le dije: ‘Sí, estoy seguro de que no traigo nada’ y me puso el letrero rojo para que pase a segunda revisión”, expresó.

El hombre aseguró que el oficial, con un tono más serio, le hizo un aviso contundente, al informarle que estaba cometiendo un delito: “Traes una manzana y puedes perder la visa por eso o tener una multa”. Según el visitante, que participó en un podcast en el que contó este testimonio, la sanción por esta infracción es de aproximadamente 500 dólares.

“Me tuvieron como una hora donde te detienen y revisan el auto”, siguió. Afortunadamente, tras la advertencia, únicamente tuvo que disculparse y logró seguir su camino. “Fue no voluntario. Yo qué me iba a imaginar que se me había quedado una manzana allí”, sostuvo.

No es el único al que casi le quitan la visa

A pesar de que puede parecer increíble que una fruta pueda llevar a que alguien pierda la visa estadounidense, en los comentarios los usuarios compartieron historias similares, demostrando que el visitante que dio su testimonio no era el único.

“A mi padrastro le pasó lo mismo y le quitaron su Sentri”, una credencial emitida por el gobierno de EE.UU. que indica que el viajero es de bajo riesgo; “Yo crucé de Canadá a EE.UU. y olvidé sacar mi manzana de la mochila que traía y me iban a multar también”; “A mí me pasó lo mismo, solo nos dieron una multa de US$300. Olvidé comer la manzana que estaba debajo de las valijas”; “Yo llevaba unos chicles, pero fueron muy amables y nos dieron folletos de lo que podemos pasar”, escribieron entre las reacciones.

Una fruta pueda llevar a que alguien pierda la visa de EE.UU. Unsplash

Qué frutas están prohibidas en el cruce entre México y EE.UU.

Algunos viajantes pueden cometer errores y empacar objetos prohibidos, con lo que se volverían acreedores de multas o penas más fuertes. Ante la duda, se puede consultar cuáles son los criterios del Departamento de Agricultura de EE.UU. (USDA, por sus siglas en inglés), que establece la admisibilidad de productos vegetales, lácteos y cárnicos.

La fruta, entera o en pedazos, tiene prohibiciones. Además, todos los productos agrícolas deben ser declarados para su inspección. Entre las frutas que no se permiten pasar de la frontera de México a EE.UU. son:

Aguacate.

Cereza.

Ciruela.

Granada.

Guayaba.

Algunas frutas no se pueden pasar de México a EE.UU. GETTY IMAGES

Higo.

Mango.

Manzana.

Naranja.

Pera.

Toronja.

A su vez, también hay algunas verduras y flores prohibidas. La multa por no declarar un ítem de estos comienza en US$300, pero aumenta en el caso de los reincidentes. Para los usuarios del programa de confianza Sentri, las penas son de mínimo US$500 y podrían perder este beneficio, de acuerdo con San Diego Tribune. En caso de dudas, se puede consultar el portal DontPackaPest.com, con información sobre todos los vetos.