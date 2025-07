Visa americana: los consejos de oro de un colombiano para conseguirla sin complicaciones

Alejo, un joven colombiano de 27 años, contó en sus redes sociales que consiguió su visa para viajar a Estados Unidos sin recurrir a ninguna agencia. En un video que publicó en Tiktok, detalló cómo hizo el trámite, qué preguntas le hicieron en la entrevista y brindó sus consejos para otras personas que tengan que obtener el permiso.

Así sacó la visa para viajar a EE.UU.

Alejo explicó en su clip que gestionó todo el trámite de la visa para viajar a Estados Unidos por su cuenta. “Esa cita la saqué hace dos años, en 2023. Lo hice completamente solo, no tuve en la necesidad de pagarle a ninguna agencia”, afirmó. Si bien reconoció que algunas empresas ofrecen adelantar turnos de manera efectiva, él optó por no contratar ninguna.

Colombiano sacó la visa y contó que le preguntaron

Sin embargo, reconoció que sí pagó por una revisión profesional poco antes de la entrevista en el consulado. “Pagué 100 mil pesos colombianos (unos US$24) por una hora, donde me revisaron el formulario, vieron que todo estuviera bien y actualizamos algunos datos que tenía del 2023. Me dejaron ese formulario perfecto”, explicó.

Tras finalizar esa asesoría, dijo que sintió “muchísima tranquilidad” para ir a la entrevista al consulado “con seguridad, con coherencia y con todo actualizado”.

Qué le preguntaron en la entrevista para obtener la visa

El joven relató que el trámite en el consulado fue rápido. “Lo atienden a uno en cinco minutos y sale. No le da tiempo de nada”, aseguró. Comentó que había llevado una carpeta con documentos de respaldo, pero que no fueron necesarios. “No me pidieron absolutamente nada”, detalló.

Durante la entrevista, el cónsul le hizo varias preguntas: su ocupación, cuál era el motivo de su viaje a Estados Unidos, la duración de su estadía, los destinos que visitaría y en qué ciudad se iba a alojar. Además, el funcionario quiso saber si sus padres tenían visa.

Él respondió cada consulta de modo breve y claro: “En mi caso, mis papás no tienen visa. Dije que iba a ir a Nueva York por 15 días y les dije que creaba contenido para redes sociales”.

Luego de unas pocas preguntas, el joven colombiano contó que le dieron un papel con su visa aprobada Freepik

“Me preguntaron también si había salido del país y yo les dije que me dedicaba precisamente a eso, creando contenido para redes sociales de viajes”, contó. Luego, le advirtieron que en Estados Unidos no podía trabajar. “Yo les dije que claro, que eso lo tenía presente”, agregó.

Después de esas consultas, le entregaron un papel donde le informaron que su visa fue aprobada.

Cinco consejos para quienes tengan que tramitar su visa en Colombia

Alejo aprovechó su video para aconsejar a otras personas que tengan que tramitar su visa. “El primero es: si pueden hacerlo, háganlo con una agencia". Si bien él no contrató esos servicios, consideró que el problema de hacer todo el proceso por sí mismo es el tiempo. Por ello, opinó que si pueden afrontar ese gasto, es una buena opción. “Vale la pena”, afirmó.

En segundo lugar, subrayó la importancia de tener muy claro lo qué se escribió en el formulario. “Tiene que haber mucha coherencia entre lo que está allí y entre lo que le dices al cónsul en la entrevista”, remarcó. Y aclaró que esa recomendación se la dijeron “en la asesoría”.

También sugirió llevar algo para entretenerse, ya que las esperas pueden ser extensas. “La fila de las fotos y huellas se demoró como cuatro horas. No te dejan sacar el celular, todo fue muy demorado, entonces llevar algo para hacer: un libro, un sudoku, crucigrama”, recomendó.

El joven contó que hizo el trámite por su cuenta Freepik

Otro punto que destacó fue evitar a los vendedores que se ubican afuera de la embajada. “No prestar atención a nadie que esté fuera de la embajada ofreciéndote ayuda, servicios de casilleros, servicios de fotografía. No necesitas nada de eso. En la embajada te pueden guardar las cosas que no te dejan entrar”, señaló.

Finalmente, respondió una consulta que le hicieron varios seguidores: cómo ir vestido a la entrevista. “Puedes irte como quieras, algo presentable, no tiene que ser nada formal”, dijo. “Vi familias que de pronto iban muy formales, con traje, ponían a los niños con corbatín, con chaleco, y pues no creo que eso afecte la decisión del consulado”, concluyó.