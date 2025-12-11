Ya está online la “tarjeta dorada”: cómo aplicar al trámite millonario que da residencia inmediata en EE.UU.

El gobierno de Estados Unidos habilitó el sitio oficial para solicitar la llamada Trump Gold Card, un mecanismo que otorga residencia permanente a personas o empresas que realizan contribuciones económicas importantes. Esta “tarjeta dorada” promete tramitación acelerada y un camino directo al estatus migratorio legal.

Qué es la Trump Gold Card: una nueva vía de residencia basada en aportes económicos

El lanzamiento fue anunciado por el presidente Donald Trump a través de sus redes sociales y desde la sala oval de la Casa Blanca. Desde allí destacó que esta visa estará disponible para quienes cumplan con los requisitos y superen las verificaciones correspondientes. Según explicó, el objetivo es facilitar que empresas y particulares accedan a un procedimiento acelerado.

Trump habilita el proceso de solicitud de la tarjeta dorada

“Un camino directo a la ciudadanía para todas las personas calificadas”, anunció el mandatario republicano en una publicación de Truth Social. “Nuestras grandes empresas estadounidenses por fin pueden conservar su invaluable talento”, agregó.

Esta tarjeta introduce una modalidad que combina un pago inicial, una revisión de antecedentes y una donación millonaria destinada al gobierno federal. El programa busca captar contribuciones económicas y, a la vez, responder a la demanda de empresas que quieren retener a profesionales altamente calificados, especialmente egresados de universidades como Harvard, MIT, Wharton o Stern.

“Es algo parecido a una tarjeta verde (green card) pero con grandes ventajas”, explicó Trump desde la sala oval de la Casa Blanca.

Cómo solicitar la tarjeta dorada de Trump

El esquema establece dos vías principales:

Opción individua : para los solicitantes particulares, la tarjeta dorada requiere una tarifa de procesamiento de 15.000 dólares al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés). Tras superar la verificación de antecedentes, una contribución final de US$1 millón .

: para los solicitantes particulares, la tarjeta dorada requiere una tarifa de procesamiento de al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés). Tras superar la verificación de antecedentes, una contribución final de . Modalidad corporativa: las compañías que quieran patrocinar a un empleado pueden acceder mediante un aporte de US$2 millones, más la tarifa inicial de procesamiento.

“Todos los fondos van al gobierno de EE.UU. y podría ser una cantidad tremenda de dinero”, explicó Trump desde la Casa Blanca.

La Trump Gold Card busca reemplazar las visas EB-1 y EB-2 Captura de pantalla/Trump Card

El primer paso para quienes deseen iniciar la solicitud es ingresar al sitio oficial y seleccionar la opción “aplicar”. Allí aparecen tres categorías:

Tarjeta dorada individual.

Tarjeta Trump Platinum (disponible próximamente).

Tarjeta dorada corporativa para empresas.

Al elegir una de ellas, el sistema despliega un formulario para registrar los datos del beneficiario. Esta sección requiere completar información de:

Identificación

Contactos

Lugar de nacimiento

Nacionalidad

Domicilio actual

También solicita incluir el número de familiares que acompañarán al titular, en caso de corresponder. Cada persona adicional debe abonar su propia tarifa de procesamiento y donación.

Una vez enviados los datos y acreditado el pago, el solicitante debe completar el formulario I-140G, una petición migratoria creada para este programa y que solo puede ser presentada a través de una cuenta en línea del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés). La plataforma envía una notificación oficial cuando es momento de cargar este trámite.

El gobierno de EE.UU. habilitó el sitio trumpcard.gov para el trámite de las visas doradas Alex Brandon - AP

El formulario I-140G y la verificación posterior para obtener la Trump Gold Card

El I-140G solicita información ampliada sobre la trayectoria laboral, académica y personal del solicitante, así como documentación para rastrear el origen y destino de los fondos aportados. También contiene una sección de declaraciones obligatorias para verificar que los recursos utilizados no estén vinculados a actividades ilegales.

Este procedimiento forma parte de la etapa de investigación de antecedentes realizada por el Uscis. El organismo evalúa la información, verifica la documentación y determina si el solicitante es elegible para recibir una visa bajo las categorías EB-1 o EB-2, según disponibilidad. Estas opciones corresponden a personas con habilidades extraordinarias o habilidades excepcionales que solicitan una exención por interés nacional.

El sitio oficial resume el trámite en tres pasos:

Envío de la solicitud : implica registrar los datos y pagar la tarifa inicial no reembolsable.

: implica registrar los datos y pagar la tarifa inicial no reembolsable. Revisión : el Uscis realiza la verificación de antecedentes y la evaluación del solicitante.

: el Uscis realiza la verificación de antecedentes y la evaluación del solicitante. Aprobación: al finalizar esta etapa, la tarjeta queda disponible para su uso.

El proceso se completa con una entrevista consular y la presentación de documentación adicional según requiera cada caso. La agencia de inmigración aclara que las peticiones falsas, la entrega de información errónea o la omisión de datos relevantes pueden derivar en sanciones y en el rechazo definitivo de la solicitud.

El formulario I-140G es el paso inicial para solicitar una visa de inmigrante basada en empleo a través del Programa de la Tarjeta Dorada Freepik

Cuánto tiempo puede tardar en ser aprobada la tarjeta dorada de Trump

Una vez completados los formularios y aprobadas las verificaciones, el programa prevé tiempos reducidos para emitir la autorización migratoria. La residencia permanente se habilita en un plazo que, según las autoridades, debería medirse en semanas, siempre que el solicitante entregue la documentación adicional que se requiera.

Los titulares de la tarjeta pueden utilizarla en los 50 estados y territorios de EE.UU. Como visa sujeta a evaluación permanente, puede ser revocada ante riesgos de seguridad nacional o antecedentes criminales.

Para los casos corporativos, la empresa puede transferir el beneficio a otro empleado mediante una tarifa del 5%, además de un mantenimiento anual del 1%.