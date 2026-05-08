Visa a EE.UU.: el país latinoamericano que tiene que pagar fianza de hasta US$15.000 para poder viajar

El Departamento de Estado de EE.UU. (DOS, por sus siglas en inglés) incluyó desde el 2 de abril a los ciudadanos de un país latinoamericano dentro del grupo de más de 50 naciones que deben abonar una fianza para acceder a visas de no inmigrante destinadas a viajes temporales por negocios (B1) y por turismo, vacaciones o tratamiento médico (B2).

¿Qué país latinoamericano debe pagar la fianza para la visa a EE.UU.?

El listado oficial publicado por el DOS incorpora a Nicaragua como uno de los países sujetos a este requisito. La medida alcanza a ciudadanos que viajen con pasaporte emitido por ese territorio y que cumplan con las condiciones para solicitar una B1 o B2.

No hay reembolso si se incumplen las reglas migratorias, como exceder la estadía o cambiar de estatus Fotomontaje realizado con IA

El valor de la fianza puede ser de US$5000, US$10.000 o US$15.000. La cifra se define durante la entrevista consular. Para avanzar con el proceso, el interesado debe completar el Formulario I-352 del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés). Además, requiere aceptar los términos a través de Pay.gov, la plataforma de pagos del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (USDT, por sus siglas en inglés).

El monto abonado se reintegra de forma automática cuando el DHS registra la salida del titular dentro del plazo autorizado, cuando la persona no utiliza la visa antes de su vencimiento o cuando es denegada su admisión en un puerto de entrada.

Sin embargo, no se devolverá si la autoridad federal remite el caso al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) y este organismo determina que hubo incumplimiento de las condiciones, como permanecer en el país más allá del período autorizado o pedir un cambio de estatus, incluido el pedido de asilo.

¿Cuándo y cómo se debe pagar la fianza?

El pago solo puede realizarse cuando un funcionario consular lo indique. En ese momento, el solicitante recibe un enlace directo para completar la operación en el sistema oficial. El DOS advierte que no se deben utilizar sitios web de terceros. También aclara que una fianza no garantiza la emisión de la visa.

El monto varía entre US$5000, US$10.000 y US$15.000, según lo determine el funcionario consular

Quienes hayan depositado la garantía deben ingresar y salir de territorio estadounidense por los puntos autorizados. Entre estos se contempla a todos los aeropuertos comerciales de entrada y los controles anticipados de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés). No está permitido el uso de vuelos chárter, aviación general ni el ingreso o egreso por puertos terrestres o marítimos.

¿Por qué se establece el programa de fianzas para visas?

Según datos oficiales del DOS, el esquema mostró que en el marco de este programa, se expidieron visas a cerca de 1000 extranjeros y el 97% de los viajeros sujetos a esta condición regresó a sus países de origen dentro del plazo establecido.

En contraste, la administración de Donald Trump señaló que, durante el último año del mandato de Joe Biden —cuando este requisito aún no se aplicaba—, más de 44.000 visitantes procedentes de los 50 territorios que hoy están sujetos a la medida permanecieron en Estados Unidos más tiempo del autorizado.

El esquema también apunta a reducir costos para el Estado. De acuerdo con la información gubernamental, a los contribuyentes estadounidenses les cuesta en promedio más de US$18.000 expulsar a una persona en situación irregular. Las autoridades estiman que esta política permite ahorrar hasta US$800 millones al año, que de otro modo se destinarían a procesos de expulsión.