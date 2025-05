¿Volantazo de Apple?: la estrategia de Tim Cook para fabricar el iPhone en Estados Unidos y que cambiaría las reglas del juego

Desde hace años, los especialistas advierten que fabricar iPhones en Estados Unidos desorbitaría los precios de los dispositivos, pero el secretario de Comercio estadounidense, Howard Lutnick, reveló una conversación que tuvo con Tim Cook sobre un cambio clave en Apple: robots.

Tim Cook analiza usar “brazos robóticos” para poder fabricar iPhones en EE.UU.

Lutnick dijo, durante una entrevista que brindó a CNBC, que mantuvo una conversación con el director ejecutivo de Apple, Tim Cook, sobre la fabricación de iPhones en el país norteamericano.

Howard Lutnick asegura que Tim Cook usará una línea de producción robótica para fabricar iPhones en EE.UU. Kathy Willens - AP

“Hablé con Tim Cook el otro día, me dijo: ‘Necesito tener los brazos robóticos para hacerlos a una escala y precisión que me permita traerlo aquí. Y el día que los tenga disponibles lo traeré porque no me gusta emplear a toda esta cantidad de gente en el extranjero; ese es mi riesgo más grande. ¿Qué pasa si en China hay una huelga o malestar social y de repente la pierdo la mano de obra?’”, aseguró el secretario de Comercio de EE.UU.

El funcionario de Donald Trump remarcó que el CEO de Apple quiere fabricar los dispositivos en el suelo estadounidense. “Él [Tim Cook] va a fabricarlos aquí. Y los estadounidenses van a ser los técnicos que dirijan esas fábricas. No van a ser los que atornillen. La gente saca mis comentarios de contexto: los estadounidenses van a trabajar en fábricas como esta, con empleos muy bien pagados”, consideró.

En esa línea, aseguró sobre los trabajadores norteamericanos: “Van a entrenar a estos técnicos y van a tener la nueva revolución industrial; la revolución industrial de la IA. Esto les va a dar excelentes empleos, sus hijos van a tener estos excelentes empleos, y vamos a volver a ser la sociedad que conocimos”.

La administración de Donald Trump insiste con fabricar iPhones en Estados Unidos HECTOR RETAMAL - AFP

En medio de la nueva política de aranceles que lanzó la administración Trump para compañías que no fabrican en el país, se especuló la posibilidad de que Apple traslade su línea de producción desde China a EE.UU. algo que parece imposible, pero que el gobierno actual quiere y sobre lo que continúa insistiendo.

A principios de abril, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, remarcó que Apple podría reubicar la fabricación del iPhone. “El presidente cree que tenemos la mano de obra, la fuerza laboral y los recursos para lograrlo. Apple ha invertido USS$500 mil millones en Estados Unidos. Así que, si no creyera que EE.UU. puede hacerlo, probablemente no habría aportado esa gran cantidad”, aseguró durante una conferencia de prensa.

¿Por qué no se fabrican iPhones en Estados Unidos?

De acuerdo con diferentes analistas, la fabricación de iPhones en Estados Unidos podría llevar a subir el precio de los dispositivos de manera exorbitante y lo que hoy se consigue por alrededor de US$1000 podría llegar a costar hasta tres veces más.

El especialista tecnológico Dan Ives, de Wedbush Securities, explicó a CNN que replicar en Estados Unidos el complejo ecosistema de producción que Apple posee actualmente en Asia implicaría costos enormes.

Los especialistas advierten que producir iPhones en Estados Unidos triplicaría el precio de los dispositivos Shutterstock - Shutterstock

Pero no se trata solo de los costos de producción, sino de la falta de mano de obra calificada. Uno de los grandes obstáculos es que los trabajadores estadounidenses no tienen habilidades técnicas, ni la especialización en ingeniería de precisión que la compañía necesita.

Al respecto, el CEO de Apple ya había explicado que la ventaja de China no radica en salarios bajos. “La cantidad de ingenieros de herramientas de precisión en China es enorme. En Estados Unidos, difícilmente se llenaría una sala de conferencias. En China, llenarías canchas de fútbol”, comentó Cook en una entrevista.