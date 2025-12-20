El pueblo a dos horas de Seattle que se convirtió en la capital navideña de EE.UU.

A dos horas en auto de Seattle, al este de la Cordillera de las Cascadas, se encuentra un pueblo de montaña de estilo bárbaro, que se convirtió en la capital navideña de EE.UU. Todos los edificios en el distrito comercial principal adoptan una temática alemana, con adornos de madera y detalles decorativos, que resplandecen durante la época navideña.

Leavenworth, la capital navideña de EE.UU. a dos horas de Seattle

Leavenworth, es un pueblo que se encuentra en el estado de Washington, y logró coronarse como la ciudad navideña por excelencia de EE.UU. El lugar ocupa el primer puesto gracias a su espíritu festivo, encanto europeo y los miles de luces que crean un espectáculo navideño único en el país, según Secret Seattle.

Leavenworth es la ciudad navideña de EE.UU., gracias a su espíritu festivo, su encanto europeo y su decoración lumínica (Instagram/@visitleavenworthwa)

El ambiente durante el mes de diciembre adopta la esencia de un mercado navideño alemán, caracterizado por su resplandor rojizo y una oferta festiva que incluye coros, villancicos, venta de alimentos y un concurso de casas de pan de jengibre.

Una de sus principales tradiciones es la de encender las luces del centro urbano los sábados y domingos por la noche, la cual se realiza desde el Día de Acción de Gracias hasta el mes de febrero, recuerda AP News.

Principales atracciones de Leavenworth durante la temporada navideña

El estatus de Leavenworth como la “ciudad navideña por excelencia” es indiscutible gracias a una serie de tradiciones únicas, lo que permite que los visitantes sientan un ambiente europeo sin tener que salir de Estados Unidos.

Merry Christmas From Leavenworth, es la canción navideña oficial del estado y durante el mes de diciembre el coro local, The Sugarplums, suele realizar presentaciones especiales para los visitantes. El día 6 de diciembre ofrecerán una actuación de 19.30 a 21.00 hs, según Leavenworth Washington.

Las luces navideñas en Leavenworth se encienden desde el Día de Acción de Gracias hasta febrero (Instagram/@visitleavenworthwa)

El centro de eventos de Festhalle es también uno de los atractivos del lugar, ya que durante el mes de diciembre se convierte en un toda de experiencia navideña. En el lugar se realizan actividades infantiles como manualidades, redactar y despachar correspondencia a Papá Noel, y acceder a sesiones de fotos en ambientaciones temáticas.

Para compras y degustaciones, Front Street es el mejor lugar para explorar. Las tiendas ofrecen desde artículos tradicionales alemanes como cascanueces y relojes cucú, así como ropa y confitería, señaló Visit Seattle.

Leavenworth ofrece actividades para toda la familia (Instagram/@visitleavenworthwa)

Sus exhibiciones luminosas son el principal atractivo del lugar, ya que Leavenworth se llena de colores con más de 500 mil luces que permanecen encendidas de 6.00 a 23.00 hs, todos los días. La iluminación 2025 fue inaugura oficialmente el pasado Día de Acción de Gracias y se mantendrá hasta finales de febrero de 2026.

Cómo llegar a Leavenworth desde Seattle

Leavenworth está a dos horas en coche (193 kilómetros) de Seattle. Se debe tomar la I-5 hacia el este de la I-90. Luego, tomar la salida 10A hacia I-405 norte hacia Bothell/Everett.

A continuación, se debe tomar salida 23 hacia WA-522 este. Después de 30 kilómetros, tomar la salida hacia US-2 este hacia Wenatchee, y continuar en US-2 durante 121 kilómetros para llegar a Leavenworth.

Los principales eventos de Leavenworth durante el año

Aunque Leavenworth ofrece entretenimiento constante todo el año, sus eventos y festivales distintivos elevan la experiencia a un nivel especial. La ciudad se transforma en tres grandes ocasiones, de acuerdo con el sitio Visit Seattle: