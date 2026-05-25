Paxton vs. Cornyn: una nueva encuesta revela quién gana las elecciones en Texas 2026
El promedio de los últimos sondeos muestra una ventaja para el fiscal general del estado
- 3 minutos de lectura'
Los votantes republicanos de Texas definirán este martes 26 de mayo al candidato oficial del partido para competir por un escaño en el Senado de EE.UU. en las elecciones generales del 3 de noviembre. La contienda enfrenta al actual senador federal John Cornyn, que busca un quinto mandato en Washington, y al fiscal general estatal Ken Paxton.
Las últimas encuestas en Texas le dan la ventaja a Paxton frente a Cornyn
La segunda vuelta se realiza porque ninguno de los candidatos logró superar el 50% de los votos en las primarias republicanas del pasado 3 de marzo. En esa elección, Cornyn obtuvo el 42,5% de los apoyos frente al 40,8% conseguido por Paxton, lo que obligó a un nuevo duelo entre los dos aspirantes más votados.
Paxton lidera ante Cornyn, según el promedio de las últimas encuestas en Texas
Según el promedio de sondeos publicado por RealClearPolling, que reúne encuestas realizadas entre el 31 de marzo y el 21 de mayo, Paxton lidera la intención de voto republicana con el 48,8%, mientras que Cornyn alcanza el 41%. La diferencia es de 7,8 puntos a favor del fiscal general.
Las últimas mediciones muestran distintos márgenes, pero todas mantienen al fiscal general al frente:
- SoCal Strategies (20 y 21 de mayo): Paxton 57% vs. Cornyn 35%.
- GSG (6 al 11 de mayo): Paxton 52% vs. Cornyn 40%.
- Remington Research (3 al 5 de mayo): Paxton 47% vs. Cornyn 36%.
Los últimos resultados marcan un cambio con respecto a sondeos anteriores, que presentaban una disputa más ajustada:
- Peak Insights (2 al 5 de mayo): Cornyn 47% vs. Paxton 46%.
- Co/efficient (abril): Cornyn 44% vs. Paxton 43%.
Desventaja en el voto latino: el desafío que enfrentan Paxton y Cornyn
El ganador de la primaria republicana enfrentará el 3 de noviembre al representante estatal James Talarico, que ya aseguró la candidatura demócrata para el Senado. En ese contexto, una encuesta de Texas Public Opinion Research citada por Newsweek mostró señales de alerta para los republicanos entre los votantes hispanos de Texas.
Según el estudio, Talarico supera a Cornyn por 32 puntos entre los latinos, ya que obtuvo el 57% de intención de voto frente al 25% del senador republicano. En un escenario frente a Paxton, el demócrata mostró 57% de apoyo, mientras que el fiscal general alcanzó el 30%.
Trump respalda a Paxton y crece la tensión con Cornyn
El respaldo de Donald Trump, anunciado el pasado 19 de mayo mediante un mensaje en redes sociales, fortaleció la campaña de Paxton en el tramo final de la interna republicana.
“El muy respetado fiscal general de Texas, Ken Paxton, un patriota que defiende ‘Estados Unidos primero’ y alguien que siempre me ha sido leal a mí y a nuestro increíble movimiento MAGA, se postula para el Senado, para representar un lugar que amo y gané tres veces", escribió en su cuenta oficial en Truth Social sobre el candidato republicano.
El apoyo del presidente estadounidense significó un golpe para la campaña de Cornyn, que superó ampliamente a la Paxton en inversión publicitaria televisiva y digital, con una relación cercana de tres a uno, según Newsweek.
La estrategia del senador se enfocó en recordar las investigaciones y controversias que enfrentó el fiscal general en los últimos años. Paxton, en cambio, apostó por reforzar su vínculo con Trump y movilizar a las bases conservadoras en las zonas rurales del estado.
Otras noticias de Agenda EEUU
¿Trabajo cerca de Dallas? Texas y Abbott dan la bienvenida a una empresa que fabrica drones para el Ejército
Cómo son y de dónde vienen. Las 4 especies alienígenas que EE.UU. tendría bajo custodia, según un investigador de la CIA
Contraataque de Abbott. El gobernador de Texas pide pena de cárcel para quien remueva su tobillera electrónica
- 1
Detuvieron a un argentino en Brasil por sacar fotos y enviar mensajes racistas contra un niño de 7 años
- 2
“Mirá lo que hice”: qué dijo el conductor de la camioneta que provocó la muerte de una familia en San Vicente
- 3
Senado: rebelión contra la conducción de Cristina Kirchner en el bloque del PJ
- 4
La guerra en Medio Oriente le trajo a la Argentina exportaciones récord y una factura fiscal más cara