Paxton vs. Cornyn: una nueva encuesta revela quién gana las elecciones en Texas 2026

Los votantes republicanos de Texas definirán este martes 26 de mayo al candidato oficial del partido para competir por un escaño en el Senado de EE.UU. en las elecciones generales del 3 de noviembre. La contienda enfrenta al actual senador federal John Cornyn, que busca un quinto mandato en Washington, y al fiscal general estatal Ken Paxton.

Las últimas encuestas en Texas le dan la ventaja a Paxton frente a Cornyn

La segunda vuelta se realiza porque ninguno de los candidatos logró superar el 50% de los votos en las primarias republicanas del pasado 3 de marzo. En esa elección, Cornyn obtuvo el 42,5% de los apoyos frente al 40,8% conseguido por Paxton, lo que obligó a un nuevo duelo entre los dos aspirantes más votados.

Paxton lidera ante Cornyn, según el promedio de las últimas encuestas en Texas PAXTON 48,8% CORNYN 41,0%

Según el promedio de sondeos publicado por RealClearPolling, que reúne encuestas realizadas entre el 31 de marzo y el 21 de mayo, Paxton lidera la intención de voto republicana con el 48,8%, mientras que Cornyn alcanza el 41%. La diferencia es de 7,8 puntos a favor del fiscal general.

Las últimas mediciones muestran distintos márgenes, pero todas mantienen al fiscal general al frente:

SoCal Strategies (20 y 21 de mayo): Paxton 57% vs. Cornyn 35%.

(20 y 21 de mayo): Paxton 57% vs. Cornyn 35%. GSG (6 al 11 de mayo): Paxton 52% vs. Cornyn 40%.

(6 al 11 de mayo): Paxton 52% vs. Cornyn 40%. Remington Research (3 al 5 de mayo): Paxton 47% vs. Cornyn 36%.

Los últimos resultados marcan un cambio con respecto a sondeos anteriores, que presentaban una disputa más ajustada:

Peak Insights (2 al 5 de mayo): Cornyn 47% vs. Paxton 46%.

(2 al 5 de mayo): Cornyn 47% vs. Paxton 46%. Co/efficient (abril): Cornyn 44% vs. Paxton 43%.

Desventaja en el voto latino: el desafío que enfrentan Paxton y Cornyn

El ganador de la primaria republicana enfrentará el 3 de noviembre al representante estatal James Talarico, que ya aseguró la candidatura demócrata para el Senado. En ese contexto, una encuesta de Texas Public Opinion Research citada por Newsweek mostró señales de alerta para los republicanos entre los votantes hispanos de Texas.

Según el estudio, Talarico supera a Cornyn por 32 puntos entre los latinos, ya que obtuvo el 57% de intención de voto frente al 25% del senador republicano. En un escenario frente a Paxton, el demócrata mostró 57% de apoyo, mientras que el fiscal general alcanzó el 30%.

Otra encuesta reveló que el candidato demócrata, James Talarico, aventaja tanto a Cornyn (44% a 41%) como a Paxton (46% a 41%) Texas Public Opinion Research

Trump respalda a Paxton y crece la tensión con Cornyn

El respaldo de Donald Trump, anunciado el pasado 19 de mayo mediante un mensaje en redes sociales, fortaleció la campaña de Paxton en el tramo final de la interna republicana.

Donald Trump le brindó su apoyo a Paxton en redes sociales Truth Social RealDonald

“El muy respetado fiscal general de Texas, Ken Paxton, un patriota que defiende ‘Estados Unidos primero’ y alguien que siempre me ha sido leal a mí y a nuestro increíble movimiento MAGA, se postula para el Senado, para representar un lugar que amo y gané tres veces", escribió en su cuenta oficial en Truth Social sobre el candidato republicano.

El apoyo del presidente estadounidense significó un golpe para la campaña de Cornyn, que superó ampliamente a la Paxton en inversión publicitaria televisiva y digital, con una relación cercana de tres a uno, según Newsweek.

El apoyo de Trump a Ken Paxton para el balotaje del 26 de mayo en Texas

La estrategia del senador se enfocó en recordar las investigaciones y controversias que enfrentó el fiscal general en los últimos años. Paxton, en cambio, apostó por reforzar su vínculo con Trump y movilizar a las bases conservadoras en las zonas rurales del estado.