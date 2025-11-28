Elecciones a la alcaldía de Washington D.C.: Bowser se baja, quiénes son los candidatos que podrían a reemplazarla

Esta semana, la alcaldesa de Washington DC, Muriel Bowser, anunció que no se presentará a las elecciones de 2026 y dejará el cargo. A partir de la noticia que compartió la mandataria en redes sociales, se confirmó que habrá un cambio en la administración municipal tras 12 años de continuidad. Actualmente, la lista oficial de candidatos confirmados para los comicios incluye cinco nombres.

Muriel Bowser no buscará un cuarto mandato: quiénes competirán por la alcaldía de Washington D.C. en 2026

La mandataria local compartió un video en su cuenta de X donde dio a conocer la decisión. “Fue el gran honor de mi vida para mí ser su alcalde. Juntos, hemos forjado un legado de éxito del que me siento profundamente orgullosa”, manifestó en la publicación.

Muriel Bowser anunció que no se presentará en las elecciones a la alcaldía de Washington D.C.

En tono de despedida, anunció: “No buscaré un cuarto mandato”. Por último, Bowser manifestó su deseo de transitar lo mejor posible su último año al frente del Distrito de Columbia.

En las imágenes que adjuntó junto al texto, la alcaldesa repasó algunos números de su gestión y destacó especialmente la inversión en vivienda. Además, remarcó el logro que significó para Washington D.C. reponerse y recuperar el ritmo de vida luego de la pandemia.

Bowser también se dirigió a los ciudadanos y agradeció por el lugar que ocupa: “Cuando depositaron su confianza en mí hace diez años, me brindaron la oportunidad de tener un impacto positivo”. Sobre el final del video, enfatizó su intención de terminar su mandato de buena manera.

El mensaje de la alcaldesa de Washington DC, Muriel Bowser Captura

Quiénes son los candidatos a alcalde de Washington D.C. para suceder a Bowser

Hasta el momento, hay cinco candidatos confirmados oficialmente para los comicios del 3 de noviembre de 2026. Estos son:

Regan Jones (demócrata)

(demócrata) Robert Gross (demócrata)

(demócrata) Rhonda Hamilton (independiente)

(independiente) James McMorris (independiente)

(independiente) Gary Goodweather (demócrata)

En el sitio web oficial de los aspirantes activos para distintos cargos, solamente figuran los primeros cuatro nombres como contendientes para la alcaldía de Washington D.C. Sin embargo, otro apartado perteneciente a la misma agencia confirma la candidatura de Goodweather. Además, el demócrata ya lanzó su plataforma de campaña.

Por otro lado, Kenyan McDuffie tendría en consideración la opción de postularse, según ABC7. El miembro del Concejo del Distrito de Columbia había manifestado en octubre que no descarta la idea de buscar convertirse en alcalde.

Hasta ahora hay cinco candidatos confirmados para reemplazar a Muriel Bowser en la alcaldía de Washington DC Alex Brandon

El último martes, luego de que Bowser confirmara que no se presentará en las próximas elecciones, McDuffie dio una declaración en la que apoyó a la alcaldesa y remarcó las virtudes de su gestión. Sin embargo, no mencionó nada sobre su posible postulación.

Una de las figuras mencionadas como posible candidata es Janeese Lewis George. Al ser consultada por esta posibilidad, la demócrata evitó dar una respuesta concreta.

Cuándo termina el mandato de Bowser como alcaldesa de Washington D.C.

Bowser ganó las elecciones de 2014 y asumió en el cargo en enero de 2015. Dado que los mandatos duran cuatro años, la alcaldesa finaliza su tercera gestión en enero de 2027, cuando cumplirá 12 años en el poder.

De acuerdo con Ballotpedia, el Distrito de Columbia no establece límites de reelección, por lo que Bowser estaba habilitada para presentarse a un cuarto período si así lo deseaba.