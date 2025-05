Qué pasa si no tramito la Real ID en Washington antes del deadline del 7 de mayo: ¿aplica para migrantes?

El 7 de mayo de 2025 entra en vigencia una medida federal que exigirá identificaciones compatibles con los nuevos estándares de seguridad para abordar vuelos domésticos y acceder a edificios gubernamentales con controles.

En Washington, esta disposición afecta a toda persona mayor de 18 años que aún no haya tramitado una Real ID o documento alternativo aprobado por la TSA.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) busca, con esta política, unificar los criterios de verificación de identidad en los 50 estados, como parte de una normativa aprobada tras los atentados del 11 de septiembre.

Qué documentos serán aceptados para volar dentro del país

A partir de la fecha límite, quienes no cuenten con una Real ID necesitarán presentar un pasaporte estadounidense, una tarjeta de residencia permanente, una visa válida junto a pasaporte extranjero, un permiso de trabajo o una credencial militar.

Las licencias de conducir estándar sin el sello correspondiente quedarán excluidas para estos fines. La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) no aceptará excepciones y solo permitirá el ingreso en aeropuertos y dependencias federales a quienes porten documentos que cumplan con los requisitos establecidos.

Requisitos y trámite en el Departamento de Licencias

En el estado de Washington, el trámite para obtener la Real ID debe realizarse de manera presencial en una oficina del Departamento de Licencias (DOL). El solicitante debe presentar documentos originales que acrediten su identidad, su situación migratoria, su número de Seguro Social y su residencia en el estado.

En los casos donde el nombre haya cambiado por matrimonio, divorcio o resolución judicial, se deberá incorporar también el comprobante legal correspondiente. La gestión de turnos puede demorar varias semanas y se espera una mayor demanda hacia fines de abril.

La tarjeta será requerida para abordar vuelos dentro del país o ingresar a edificios del gobierno federal con controles de seguridad (Archivo) Freepik

En qué casos es necesario tener una Real ID para realizar trámites

La tarjeta no será necesaria para conducir, recibir atención médica, abrir una cuenta bancaria o votar en elecciones locales o estatales. Sin embargo, sí será requerida para abordar vuelos dentro del país o ingresar a edificios del gobierno federal con controles de seguridad, como bases militares o tribunales.

El estado ofrece también la posibilidad de solicitar una Licencia de Conducir Mejorada (EDL), un documento que cumple con los requisitos federales y permite, además, cruzar fronteras terrestres hacia Canadá o México. Este tipo de licencia solo está disponible en cinco estados, entre ellos Washington.

Qué deben saber los migrantes que viven en Washington

Las personas migrantes pueden acceder a la Real ID siempre que tengan un estatus migratorio legal vigente. Esto incluye a residentes permanentes, titulares de visas de trabajo o estudio, beneficiarios del programa DACA y personas con permisos humanitarios.

Los documentos válidos incluyen: el formulario I-94, el permiso de trabajo (EAD) y la green card. En cambio, quienes no posean estatus regular no podrán obtener la Real ID, aunque en Washington aún es posible gestionar una licencia estándar sin necesidad de comprobar la situación migratoria. Esta licencia seguirá permitiendo conducir, pero no servirá como documento aceptado por la TSA.

Las aerolíneas y dependencias gubernamentales seguirán las directivas establecidas por el Departamento de Seguridad Nacional (Archivo) Facebook Illinois Secretary of State

Qué consecuencias tendrá no contar con una Real ID válida

Quienes no presenten una identificación aprobada no podrán abordar vuelos nacionales, lo que afectará viajes laborales, familiares o médicos. Tampoco tendrán acceso a edificios federales con control de seguridad. Esta restricción regirá en todos los estados a partir del 7 de mayo y no aplicará excepciones por región, ciudadanía o motivo del viaje.

Las aerolíneas y dependencias gubernamentales seguirán las directivas establecidas por el Departamento de Seguridad Nacional.

Dónde informarse y cómo iniciar el trámite

El Departamento de Licencias del estado de Washington ofrece detalles sobre el trámite en su sitio web oficial, donde se pueden consultar los tipos de documentos aceptados, los pasos para presentar la solicitud y las oficinas habilitadas.

El portal del Departamento de Seguridad Nacional también publica actualizaciones sobre identificaciones válidas y respuestas frecuentes para residentes, viajeros y migrantes. En la página recomiendan revisar con anticipación si el documento actual cumple con los requisitos federales y solicitar turno con tiempo, ya que en las semanas previas al 7 de mayo aumentará la demanda de atención presencial.