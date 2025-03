Así se puede verificar la validez de la identificación Real ID antes de volar en EE.UU.

A partir del 7 de mayo de 2025, todos los viajeros en Estados Unidos deberán presentar una identificación que cumpla con los estándares de la Ley Real ID para abordar vuelos domésticos y acceder a instalaciones federales. Esta medida, derivada de la Ley Real ID de 2005, busca reforzar la seguridad nacional, al establecer criterios mínimos para la emisión de licencias de conducir y tarjetas de identificación, según NBC Chicago.

Identificando una Real ID

Las licencias de conducir y tarjetas de identificación que cumplen con la Real ID suelen tener una marca distintiva, como una estrella dorada o negra en la esquina superior derecha. Sin embargo, esta característica puede variar según el estado. Por ejemplo, en Nueva York, las Enhanced Driver’s Licenses (EDL), que también cumplen con la Real ID, incluyen una bandera estadounidense en lugar de una estrella.

La Real ID es un sello colocado en todos los documentos de identificación emitidos por el estado (Illinois Secretary of State) Illinois Secretary of State

Importancia de la Real ID para viajeros

A partir de la fecha límite, las identificaciones que no cumplan con la Real ID no serán aceptadas para abordar vuelos domésticos ni para ingresar a ciertas instalaciones federales. Esto significa que, si la licencia de conducir no es una Real ID, se deberá presentar un pasaporte válido u otra forma de identificación aprobada por el gobierno federal para viajar dentro del país.

La implementación de esta medida fue pospuesta en varias ocasiones; sin embargo, las autoridades enfatizan que esta fecha límite es definitiva y exhortan a los ciudadanos a actualizar sus identificaciones lo antes posible.

Proceso para obtener una Real ID

Para obtener una Real ID, es necesario acudir en persona a una oficina del DMV de tu estado, ya que no se puede solicitar en línea ni por correo. Deberán presentarse documentos que prueben la identidad, número de Seguro Social y residencia en el estado. Entre los documentos aceptados se encuentran:

Prueba de identidad y estatus legal : certificado de nacimiento original o copia certificada, pasaporte estadounidense vigente, tarjeta de residente permanente o documento de autorización de empleo.

: certificado de nacimiento original o copia certificada, pasaporte estadounidense vigente, tarjeta de residente permanente o documento de autorización de empleo. Comprobante del número de Seguro Social : tarjeta de Seguro Social, formulario W-2, talón de pago con tu nombre y número de Seguro Social completo, o formulario SSA-1099.

: tarjeta de Seguro Social, formulario W-2, talón de pago con tu nombre y número de Seguro Social completo, o formulario SSA-1099. Dos comprobantes de residencia : facturas de servicios públicos, contratos de alquiler, estados de cuenta bancarios o documentos médicos que muestren tu dirección residencial.

: facturas de servicios públicos, contratos de alquiler, estados de cuenta bancarios o documentos médicos que muestren tu dirección residencial. Prueba de firma: licencia de conducir actual, tarjeta de crédito o débito, cheque cancelado u otro documento oficial con tu firma.

Es importante consultar la lista específica de documentos aceptables en el sitio web del DMV de tu estado, ya que pueden variar ligeramente según la jurisdicción. Además, algunos estados ofrecen la opción de obtener una Enhanced Driver’s License (EDL), que cumple con la Real ID y también permite viajes terrestres y marítimos a Canadá, México y algunas islas del Caribe sin necesidad de un pasaporte.

El costo de obtener una REAL ID varía según el estado y el tipo de identificación que se solicite (Archivo)

Costos asociados y tiempos de procesamiento

El costo de obtener una Real ID varía según el estado y el tipo de identificación que se solicite. Por ejemplo, en Texas, las tarifas oscilan entre US$9 y US$33 para licencias de conducir y entre US$6 y US$16 para tarjetas de identificación.

Es recomendable verificar las tarifas específicas en el DMV del estado. Los tiempos de procesamiento también pueden variar, por lo que se sugiere iniciar el trámite con suficiente anticipación antes de cualquier viaje planeado.

Si no se cuenta con una identificación que cumpla con la Real ID después del 7 de mayo de 2025, se enfrentarán restricciones, tales como: no poder abordar vuelos domésticos ni acceder a ciertas instalaciones federales utilizando una licencia de conducir estándar. En esos casos, se debe presentar un pasaporte válido u otra forma de identificación aprobada por el gobierno federal.

LA NACION