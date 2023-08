Wayne Brady se declaró pansexual: qué es

escuchar

El artista y presentador de televisión Wayne Brady se declaró pansexual en una entrevista con People, un término que designa a quienes encuentran atractivas a las personas, independientemente de su sexo o género. El actor reveló que la primera en conocer esta noticia fue su exesposa, Mandie Taketa. También se mostró emocionado por ver a dónde lo llevará la vida y dio su perspectiva sobre lo que significa ser pansexual.

Brady, de 51 años, es popular por su programa de sketches Whose Line is it Anyway? Además, es presentador de Let’s Make A Deal y a principios de los 2000 tuvo su propio programa, The Wayne Brady Show. Esta semana, afirmó en la entrevista: “Soy pansexual”. Luego precisó: “Bisexual, con mentalidad abierta”. La interpretación que el artista les da a estos términos surgió después de diferentes experiencias: “Llegué a reconocerme pansexual porque -sé que estoy arruinando por completo el significado del diccionario- para mí es poder sentirse atraído por cualquiera que se identifique como gay, heterosexual, bisexual, transexual o no binario. Ser atraído en todos los ámbitos”.

Sobre cómo la exesposa de Brady, Mandie Taketa, tomó la noticia, ella misma contestó: “Simplemente dije: ‘Genial’. Sabía que salir del clóset lo ayudaría a ser más feliz”. Ambos tienen una hija de 20 años llamada Maile, que ante la gran revelación solo respondió: “De acuerdo”, con una gran sonrisa de orgullo, describe People.

El cómico estadounidense Wayne Brady se declaró pansexual @mrbradybaby

Nombrar sus preferencias no fue un camino sencillo para Brady. La figura aseguró que tomó sesiones de terapia y se centró en su salud mental. “Tuve que empezar a examinar por qué me buscaba a mí mismo y la felicidad en un montón de gente. Si me caso con esta persona, todo irá bien. Si salgo con esta persona, todo irá bien. Estaré bien. Eso es obviamente un problema. Y así, al hacer ese trabajo, ahora sé que la adicción al amor nace de un trauma. No puedo avergonzarme de eso, tal como no lo haría de alguien que me dijera que es adicto a las metanfetaminas o a la cocaína. Es una enfermedad (...)”, se sinceró.

“Ahora estoy tratando de ser el más Wayne Brady que puedo ser (...). Aún estoy en proceso. Pero si estoy sano, podré subir al escenario de Let’s Make A Deal y ser el mejor Wayne Brady que todos quieren y esperan. Puedo ser el mejor padre que Maile necesita”, agregó para el medio citado.

“Puedo ser el mejor amigo para Mandie, el mejor hijo para mi madre y, algún día, la mejor pareja para alguien, porque estoy haciendo esto por mí”. Aunque todavía no estoy saliendo con nadie”, agregó. “Estoy soltero, pero no se trata de estar con alguien ahora mismo. Aún me queda trabajo por hacer”.

Wayne Brady, a la izquierda, y Orianthi actúan durante el inicio de los American Music Awards (archivo) Chris Pizzello - Invision

La diferencia entre pansexual y bisexual

De acuerdo con la organización Gay and Lesbian Alliance Against Defamation (GLAAD), las personas que se identifican como pansexuales pueden sentir atracción física, romántica y/o emocional por cualquier persona, independientemente de su identidad de género. En cambio, bisexual describe a alguien que tiene potencial de sentirse atraída física, romántica y/o emocionalmente por personas de más de un género, no necesariamente al mismo tiempo, de la misma manera o en el mismo grado.

LA NACION