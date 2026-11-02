Will, gastroenterólogo en EE.UU.: “Defiende la fibra como el verdadero nutriente de la longevidad”

El gastroenterólogo estadounidense Will Bulsiewicz sostiene que la fibra dietética es el verdadero nutriente clave para la longevidad debido a su capacidad transformadora para reparar la barrera intestinal y combatir la inflamación crónica. En una entrevista reciente, explicó por qué defiende esta postura y mencionó cuáles son los otros tres alimentos fundamentales.

Will Bulsiewicz, el gastroenterólogo de EE.UU. que defiende la fibra para la longevidad

En su marco clínico, el Dr. Bulsiewicz, autor de obras referentes en salud digestiva como Plant Powered Plus y Fibre Fuelled, identifica cuatro pilares nutricionales estratégicos que nutren y protegen el intestino.

que nutren y protegen el intestino. En una entrevista con el doctor Rangan Chatterjee para el pódcast Feel Better, destacó el valor de la fibra como “el verdadero nutriente de la longevidad”.

El gastroenterólogo estadounidense resaltó que la fibra es el mejor alimento para reparar la barrera intestinal The Proof with Simon Hill

Bulsiewicz sostuvo que los factores ambientales, los hábitos de vida y la alimentación desempeñan un papel importante en el desarrollo de numerosas enfermedades crónicas, junto con la predisposición genética.

Al consumir fibra, los microbios del colon la metabolizan y producen ácidos grasos de cadena corta como el butirato, compuesto clave para neutralizar la inflamación sistémica y favorecer la longevidad celular. “Si me preguntaras cuál es el elemento número uno para reparar la barrera intestinal, mi respuesta sería el butirato”, expresó en la entrevista.

Luego, el especialista definió al butirato como “la sustancia más antiinflamatoria” que ha conocido en su carrera clínica, capaz de reorganizar la respuesta inmunitaria. En ese sentido, Chatterjee le preguntó si esa propiedad explicaba por qué considera a la fibra “el nutriente de la longevidad”.

“Sí, porque si es lo más antiinflamatorio, entonces también sería lo más antienvejecimiento”, contestó.

Los otros tres alimentos recomendados para la longevidad

Además de la importancia de la fibra, el gastroenterólogo destacó los siguientes tres alimentos para la longevidad:

El almidón resistente: se encuentra en alimentos como las patatas enfriadas y los plátanos verdes. Tiene la particularidad de alimentar a comunidades bacterianas en zonas del intestino que otras fibras no consiguen alcanzar.

se encuentra en alimentos como las y los Tiene la particularidad de alimentar a comunidades bacterianas en zonas del intestino que otras fibras no consiguen alcanzar. Los polifenoles: compuestos bioactivos de origen vegetal presentes en frutas y verduras de colores intensos, cúrcuma o nueces. Son compuestos vegetales que interactúan con la microbiota intestinal y pueden contribuir a regular procesos inflamatorios.

compuestos bioactivos de origen vegetal presentes en frutas y verduras de colores intensos, cúrcuma o nueces. Son compuestos vegetales que interactúan con la microbiota intestinal y pueden contribuir a regular procesos inflamatorios. Grasas saludables y alimentos fermentados: componentes esenciales que refuerzan la integridad del revestimiento intestinal y optimizan la respuesta inmune.

En la entrevista, Will aconsejó reincorporar la fibra "como si fuera un ejercicio físico" Magnific

Los consejos de Will para una mejor longevidad en EE.UU.

En la entrevista, el especialista aconsejó a las personas reintroducir la fibra como si fuera “ejercicio físico”. Esto significa que si el intestino está debilitado o deshabituado a la fibra, consumirla en grandes cantidades de forma repentina puede generar gases o hinchazón, por lo que es importante comenzar a ingerirla de manera gradual. Asimismo, recomendó seguir las siguientes acciones: