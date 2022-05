Yailin La Más Viral sufrió un accidente en pleno concierto: el video de lo ocurrido

Yailin La Más Viral, novia del reguetonero Anuel AA, sufrió un aparatoso accidente en uno de los conciertos durante su gira por Estados Unidos. En medio del espectáculo, uno de los cañones que lanzaban pirotecnia se accionó de repente en su cara, por lo que ella se llevó un gran susto y terminó con el cabello alborotado. Por suerte para la joven de 21 años, el artefacto no tenía fuegos artificiales sino confeti, por lo que no sufrió más que un mal momento.

El incidente quedó captado en video por parte de uno de los asistentes y en él se puede apreciar que la influencer, cuyo nombre real es Jorgina Guillermo Díaz, se acercó al cañón que estaba en la tarima donde interpretaba sus temas musicales y la presión del confeti, que salió disparado, le pegó directamente en la cara. De inmediato, ella reaccionó tocándose el rostro para asegurarse de que no estaba lastimada.

Yailin la más viral sufre accidente en su concierto

Hasta el momento, la artista dominicana no se ha pronunciado al respecto ni ha informado la razón por la que el artefacto se accionó de manera inesperada. Esta experiencia se suma a todos los sucesos impactantes que le han ocurrido en sus conciertos a Yailin La Más Viral, pues últimamente también estuvo en polémicas y abucheos por enviarle indirectas a Karol G, la reguetonera exnovia de Anuel AA, su prometido.

La polémica entre Yailin La Más Viral y Karol G

A pesar de que está muy concentrada en su carrera musical, parece que no todo va viento en popa, pues hay que recordar que hace poco el público no reaccionó bien al verla en un concierto de su prometido, sobre todo porque él y Karol G comparten algunos seguidores por su relación amorosa. Muchos de sus fans no aceptaron que el puertorriqueño estuviera con otra mujer.

Las declaraciones que más controversia causaron fueron precisamente las que hizo Yailin en el primer concierto de su gira por Estados Unidos. Ahí, antes de empezar a cantar, dio un discurso en el que incluyó la frase “nadie te ha vuelto a llamar, tú eres la que está llorando”, y a pesar de que no mencionó el nombre de La Bichota, se sabe que hace alusión a la canción “Mamiii” que canta en colaboración con Becky G, en donde uno de los versos dice: “No me vuelvas a llamar, ya hasta apagué el celular... No me llames que mi número cambié”.

Yailin la más viral le manda indirecta a Karol G

En el clip, grabado por uno de los asistentes y difundido en redes sociales, se ve que Yailin comienza a cantar un estilo de rap cuando de pronto lanza la polémica frase y conmociona al auditorio. Enseguida, hace que sus fans le sigan el ritmo mientras ella dice: “Nadie te ha vuelto a llamar”, ellos responden: “Tú eres la que está llorando”.

Es así que la joven logró captar la atención de los fans de la intérprete de “Tusa”, quienes no han parado de tirarle hate desde el día uno, ya sea en conciertos o transmisiones en vivo, pues muchos no han superado que la relación de Karol G y Anuel AA ya no existe en el presente.