Canelo Álvarez se fue de fiesta y cantó con Diego Boneta en Las Vegas luego de perder

Saúl Canelo Álvarez y su esposa, Fernanda Gómez, se fueron de fiesta en Las Vegas, Estados Unidos, luego de que el pugilista perdió la pelea contra Dmitry Bivol por el cinturón del campeonato mundial de la WBA Semicompleto. Se divirtieron acompañados de nada más y nada menos que Diego Boneta, actor principal de Luis Miguel: la serie, y su novia, Renata Notni. Disfrutaron tanto que tanto el boxeador como el actor cantaron a todo pulmón una de las canciones del El Sol, “La media vuelta”, y por supuesto el video del momento comenzó a circular por todas las redes.

El oriundo de Guadalajara demostró que estaba feliz y tranquilo a pesar de todas las críticas y burlas que recibió por perder en el encuentro. Fernanda, con quien se casó en mayo del año pasado, fue la encargada de compartir los clips a través de sus redes sociales. El favorito de muchos y el más viral fue el instante en que Canelo le cantó a la cámara, junto al actor que interpretó a El Sol de México.

Canelo y Diego Boneta se divierten en Las Vegas tras derrota ante Dmitry Bivol

Aunque no todo fue fiesta, pues la también influencer le dedicó un motivante y amoroso mensaje al boxeador luego de la pelea con Bivol, en el que aseguró que estaba feliz por él: “Eres un campeón en toda la extensión de la palabra, regresaremos más fuertes que nunca. Te amo. Me siento orgullosa de ti hoy más que nunca”, escribió en Instagram.

El mensaje de Canelo tras perder con Dmitry Bivol

Canelo también dio un mensaje para todos los seguidores que esperaban verlo ganar, según se aprecia en las mismas grabaciones compartidas por su esposa: dijo que él decidió tomar riesgos y aceptará la derrota como todo “un hombre”. Consideró que quien tiene miedo nunca logra nada en la vida por temor a perder, una reacción que lo hizo merecedor de miles de elogios.

El ruso Dmitry Bivol asesta un puñetazo al Canelo, antes de declararse el ganador (AP Foto/John Locher)

“Hoy quiero decirles que en esta vida el que no toma riesgos, el que no toma retos, nunca hace nada. El que tiene miedo nunca es nadie. Hoy nos tocó perder y como hombre hay que aceptarlo, hay que tener hue… Pero quiero decirles que esto me va a hacer mucho más fuerte y lo que viene, ni ustedes se imaginan lo que viene. Muchas gracias”, dijo el pugilista.

Cabe mencionar que, aunque cayó contra el ruso campeón mundial de la WBA del peso semipesado, el tapatío se mantiene como el mejor boxeador del momento con 16 campeonatos mundiales. Es la estrella de los pesos supermedianos, con cuatro cinturones: CMB, AMB, OMB y FIB; sin dejar de lado The King, el cinturón que lo etiqueta como el rey del boxeo.

Canelo Álvarez solo tiene dos derrotas acumuladas a lo largo de su carrera: la del 14 de septiembre de 2013, cuando el boxeador originario de Guadalajara, Jalisco, peleó contra el estadounidense Floyd Mayweather Jr., en la MGM Grand Garden Arena, Las Vegas. Y la más reciente, en la que se enfrentó a Bivol. Aunque hay que destacar que entró al ring contra Mayweather Jr. cuando apenas tenía 23 años, desde entonces se había mantenido invicto.