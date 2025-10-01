Yankees vs. Red Sox: hora y cómo ver en vivo el partido la serie de comodín entre Boston y Nueva York
Los neoyorquinos deben ganar este segundo partido si quieren continuar en la pelea para llegar a playoffs
Los juegos de comodines de las Grandes Ligas de Béisbol ya están en marcha y una de las llaves más esperadas enfrenta a los Yankees de Nueva York contra los Medias Rojas de Boston. En el primer duelo, los de Boston pegaron primero y ya tienen ventaja sobre los del Bronx, por lo que el segundo encuentro será decisivo.
A qué hora y cómo ver el segundo partido de Yankees vs. Red Sox
El segundo juego de wild cards entre Yankees y Red Sox se disputará el 1 de octubre de 2025 en el Yankee Stadium, a las 18.08, tiempo del Este de Estados Unidos (ET).
- Los aficionados podrán seguir la transmisión en vivo a través de ESPN y la plataforma de streaming Fubo, según informó Sporting News.
- En caso de que los Yankees logren empatar la serie, el tercer y último partido de los comodines se jugará el jueves 2 de octubre, en el mismo estadio y a la misma hora.
Cómo llegan Yankees y Red Sox al segundo partido de comodines
Los Yankees de Nueva York llegan a esta serie como subcampeones de la temporada pasada, cuando cayeron en la Serie Mundial ante los Dodgers de Los Ángeles. Aunque tuvieron un buen desempeño en la campaña regular, no les alcanzó para clasificar de manera directa a la postemporada y se vieron obligados a disputar los comodines.
Los Medias Rojas de Boston, en cambio, aprovecharon la primera oportunidad y se llevaron el triunfo en el primer juego 3-1, colocándose a un paso de avanzar a la Serie Divisional de la Liga Americana, donde ya esperan los Azulejos de Toronto, líderes del circuito.
Las estadísticas también favorecen a Boston: durante la temporada regular ganaron nueve de los 13 partidos contra los Yankees y en varias ocasiones dominaron en el Bronx, incluida una victoria 5-2 en el Yankee Stadium.
La serie de comodines se juega al mejor de tres encuentros. Con una victoria más, los Red Sox eliminarían a los Yankees y avanzarían a la siguiente fase.
Cuáles son los otros juegos de comodines de la MLB
Después de 162 partidos de temporada regular, los playoffs de la MLB están definidos y la ronda de comodines es el último filtro para conocer a los ocho equipos que disputarán la Serie Divisional.
Además de la llave entre Yankees y Red Sox, las otras series de comodines son:
- Dodgers de Los Ángeles vs. Rojos de Cincinnati
- Padres de San Diego vs. Cachorros de Chicago
- Tigres de Detroit vs. Guardianes de Cleveland
De estos cruces saldrán los rivales que enfrentarán a los equipos ya clasificados como líderes divisionales: Marineros de Seattle, Azulejos de Toronto, Cerveceros de Milwaukee y Phillies de Filadelfia.
Lo que está en juego en la postemporada
Los juegos de la Serie Divisional se disputan al mejor de cinco partidos, y los ganadores avanzan a las Series de Campeonato de Liga, donde el formato cambia al mejor de siete. Finalmente, los campeones de la Liga Americana y la Liga Nacional se enfrentarán en el Clásico de Otoño, la Serie Mundial, donde se definirá al nuevo monarca de las Grandes Ligas.
Los Dodgers de Los Ángeles, campeones defensores, buscarán revalidar su título, pero para lograrlo deberán primero superar la dura ronda de comodines. Mientras tanto, la atención de millones de fanáticos está puesta en el duelo clásico entre Yankees y Medias Rojas, que promete emoción y podría marcar el inicio de una rivalidad aún más intensa en octubre.
