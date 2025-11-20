Según la ley de feriados: ¿cómo me pagan si trabajo el viernes 21 de noviembre?

Noviembre 2025 trae consigo una oportunidad de descanso prolongado en la Argentina, con un fin de semana extralargo de cuatro días. Este viernes 21 de noviembre es un día no laborable, y su naturaleza particular genera interrogantes sobre la remuneración de quienes deban prestar servicios en su trabajo.

¿Cómo me pagan si trabajo el viernes 21 de noviembre?

Quienes trabajan este viernes 21 de noviembre, reciben la remuneración de una jornada laboral simple FaustFoto

El viernes 21 de noviembre fue designado como día no laborable con fines turísticos. A diferencia de un feriado nacional, la asistencia al puesto de trabajo durante esta jornada queda a discreción de cada empleador. Esto significa que la situación laboral del viernes dependerá directamente de la decisión de cada compañía o institución.

Si se debe trabajar el viernes 21 de noviembre, la remuneración será la misma que la de una jornada habitual, es decir, se percibirá el salario simple sin ningún recargo adicional. Esto se debe a que, según el artículo 182 de la Ley de Contrato de Trabajo (20.744), los días no laborables son de carácter optativo para el empleador.

En contraste, si trabajara en un feriado nacional, como el lunes 24 de noviembre, se debería percibir una remuneración equivalente al doble de lo que cobra por una jornada común, según el artículo 181 de la misma ley.

¿Qué se conmemora el Día de la Soberanía Nacional y por qué se celebra el lunes 24?

El 20 de noviembre se conmemora el Día de la Soberanía Nacional en recuerdo de la Batalla de la Vuelta de Obligado, ocurrida esa misma fecha, pero en 1845. En aquella jornada, las fuerzas de la Confederación Argentina, bajo el gobierno de Juan Manuel de Rosas y con la dirección del general Lucio Mansilla, resistieron una invasión de una escuadra anglo-francesa, para defender las costas del río Paraná con tres enormes cadenas que atravesaban el imponente las costas, sostenidas en 24 barquitos, diez de ellos cargados de explosivos. La lucha duró varias horas y finalmente la flota anglo-francesa logró cortar las cadenas y continuaron viaje hacia el norte.

De todos modos, el resultado fue una victoria estratégica de la Confederación Argentina. Francia e Inglaterra reconocieron la soberanía nacional sobre los ríos en los años siguientes, y hacia 1850 las relaciones entre los tres países ya estaban normalizadas.

Día de la Soberanía Nacional

Sin embargo, este año se trasladó el feriado del 20 de noviembre al lunes 24. Esto se debe a que cae un jueves y como este asueto tiene carácter de “trasladable”, la normativa indica que se corre al lunes siguiente, es decir, el 24 de noviembre, para conformar el fin de semana largo. A esto se le suma el día no laborable con fines turísticos que el Gobierno estableció para el viernes 21 de noviembre, lo que da paso para muchos a un período extendido de descanso de cuatro días, ideal para realizar algún viaje.

¿Qué otros feriados restan en el calendario oficial 2025?

Después del fin de semana extralargo de noviembre, el calendario oficial de feriados de 2025 aún contempla dos fechas significativas de descanso para la población argentina. A continuación, estos son los feriados que quedan en 2025:

Los feriados que quedan en 2025 (Foto: Freepik)

Noviembre

Viernes 21 de noviembre: Día no laborable puente.

Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (trasladado del jueves 20 de noviembre).

Diciembre

Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible).

Jueves 25 de diciembre: Navidad (feriado inamovible).

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA