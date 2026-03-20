¿A quiénes les corresponde el feriado del martes 24 de marzo?
En la jornada habrá muchas actividades comerciales acotadas; cómo es la liquidación para quienes deban trabajar
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En el tercer mes del año hay un asueto que impacta en gran parte de la ciudadanía y surge la inquietud de a quiénes les corresponde el feriado del martes 24 de marzo.
La jornada, al ser feriado nacional inamovible, de acuerdo a lo que indica el calendario oficial de feriados de la Jefatura de Gabinete, abarca a diferentes rubros, que mantendrán paralizada su actividad.
¿A quiénes les corresponde el feriado del martes 24 de marzo?
Las personas que se desempeñen en alguna de las siguientes dependencias públicas y privadas les corresponde el feriado por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia:
- Administración pública: las oficinas de las diferentes dependencias de la administración pública de todo el país permanecerán cerradas en esta jornada.
- Colectivos: funcionarán con frecuencia reducida.
- Bancos: las sucursales bancarias permanecerán cerradas, por lo que no se podrán realizar trámites en ventanilla, gestiones comerciales ni operaciones cambiarias o bursátiles. Como suele ocurrir en este tipo de fechas se mantendrán en funcionamiento los cajeros automáticos, y estarán disponibles las herramientas online como el home banking, los sistemas de pagos digitales, como las billeteras y las tarjetas de débito y de crédito, y los pagos con transferencia.
- Escuelas: cerradas.
- Supermercados: funcionarán con normalidad y las sucursales de las distintas cadenas estarán abiertas al público.
- Estacionamiento en CABA: estará permitido estacionar sobre las avenidas y calles donde está prohibido estacionar los días hábiles de 7 a 21. No estará permitido estacionar sobre avenidas o calles donde está prohibido estacionar las 24 horas, como pasajes, calles con Metrobús, calles de convivencia, espacios paralelos o ciclovías. El estacionamiento medido no tendrá vigencia.
- Peajes: los peajes funcionarán como fin de semana, y tendrán como hora pico el horario de 11 a 15, sentido provincia de Buenos Aires, y de 17 a 21, sentido centro.
Cómo se pagan los feriados trabajados
Quienes deban trabajar durante un asueto tendrán una remuneración diferencial. “Todo trabajador que preste servicios por estar afectado a las excepciones previstas en aquellas normas legales cobrará la suma que tenga asignada, más una cantidad igual”, puntualiza la Ley de Contrato de Trabajo. En ese sentido, las personas que trabajen un feriado cobrarán el doble de lo que reciben por una jornada laboral.
Todos los feriados y días no laborables de 2026
Marzo
- Lunes 23 de marzo: día no laborable con fines turísticos.
- Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia (feriado inamovible).
Abril
- Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (feriado inamovible) y Jueves Santo (día no laborable).
- Viernes 3 de abril: Viernes Santo (feriado inamovible).
Mayo
- Viernes 1° de mayo: Día del Trabajo (feriado inamovible).
- Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo (feriado inamovible).
Junio
- Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (feriado trasladable del 17 de junio).
- Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano (feriado inamovible).
Julio
- Jueves 9 de julio: Día de la Independencia (feriado inamovible).
- Viernes 10 de julio: día no laborable con fines turísticos.
Agosto
- Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (feriado trasladable).
Octubre
- Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
Noviembre
- Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (feriado trasladable del 20 de noviembre).
Diciembre
- Lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos.
- Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible).
- Viernes 25 de diciembre: Navidad (feriado inamovible).
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