Confirmado: hay fin de semana largo de marzo con día no laborable y feriado, según la ley

La ciudadanía argentina cuenta con un nuevo descanso extendido en el tercer mes del año, dado por el fin de semana largo de marzo con día no laborable y feriado, lo que permitirá disfrutar de diversas actividades durante los cuatro días.

Los días exactos del fin de semana largo de marzo 2026 sofia Lopez Mañan

De acuerdo al calendario de feriados nacionales que publica la Jefatura de Gabinete, en marzo hay dos jornadas, con distintas particularidades, que gran parte de la población podrá disfrutar como un fin de semana extralargo, que se adicionan al sábado y domingo.

Hay fin de semana largo de marzo con día no laborable y feriado, según la ley

Al sábado 21 y domingo 22 de marzo se suma la jornada del lunes el lunes 23 de marzo, que es día no laborable con fines turísticos. Esta particularidad indica que la jornada no es feriado nacional, sino una jornada especial, a la que el Gobierno le otorgó el carácter de no laborable, por ubicarse entre el fin de semana y el martes feriado.

En tanto, el martes 24 de marzo se conmemora en nuestro país el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, que es un feriado inamovible.

Cómo se conforma el fin de semana largo de marzo

El fin de semana extendido del tercer mes del año queda configurado de la siguiente manera:

Sábado 21 de marzo

Domingo 22 de marzo

Lunes 23 de marzo: día no laborable con fines turísticos

Martes 24 de marzo: feriado nacional por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

El fin de semana extendido de marzo beneficia principalmente a la administración pública, entidades bancarias y el sector educativo. El alcance del receso depende en última instancia de la actividad específica de cada rubro y de las directrices que imponga cada empresa privada o institución pública.

Cómo se paga el feriado del 24 de marzo y el día no laborable

La ley 20.744, también conocida como la ley de Contrato de Trabajo, establece el régimen por el cual se paga a los empleados que prestan sus servicios durante los días asueto. Quienes trabajen el feriado nacional del 24 de marzo, cobrarán el doble de una jornada habitual.

“En los días feriados nacionales rigen las normas legales sobre el descanso dominical en cuanto a la prohibición del trabajo. En dichos días, los trabajadores que no gozarán de la remuneración respectiva percibirán el salario correspondiente a los mismos, aun cuando coincidan con domingo”, detalla el artículo 181 de la normativa.

En cambio, en los días no laborables, la decisión de otorgar el asueto queda a criterio del empleador. Si la empresa decide trabajar en un día no laborable, el empleado cobra su salario simple.

El listado de feriados y días no laborables de 2026 Jade Sivori

Todos los feriados y días no laborables de 2026

Marzo

Lunes 23 de marzo: día no laborable con fines turísticos.

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia (feriado inamovible).

Abril

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (feriado inamovible) y Jueves Santo (día no laborable).

Viernes 3 de abril: Viernes Santo (feriado inamovible).

Mayo

Viernes 1° de mayo: Día del Trabajo (feriado inamovible).

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo (feriado inamovible).

Junio

Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (feriado trasladable del 17 de junio).

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano (feriado inamovible).

Julio

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia (feriado inamovible).

Viernes 10 de julio: día no laborable con fines turísticos.

Agosto

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (feriado trasladable).

Octubre

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Noviembre

Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (feriado trasladable del 20 de noviembre).

Diciembre

Lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos.

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible).

Viernes 25 de diciembre: Navidad (feriado inamovible).