Feriados: cuándo caen los tres fines de semana extra largos de 2026

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, formalizó mediante la Resolución 164/2025 el esquema de feriados para el año 2026. El documento administrativo, que se publicó este viernes en el Boletín Oficial, detalla las jornadas que permiten descansos prolongados durante diversas etapas del año. La normativa fija el sistema de jornadas no laborables en suelo argentino con el propósito de incentivar el turismo.

Cuándo caen los tres fines de semana extra largos de 2026

El Gobierno estableció que las fechas destinadas a promover la actividad recreativa son el lunes 23 de marzo, el viernes 10 de julio y el lunes 7 de diciembre. Estos días no laborables se suman a las conmemoraciones patrias inamovibles y móviles para configurar periodos de cuatro jornadas consecutivas sin actividad laboral habitual.

La normativa busca fomenta el turismo interno y beneficiar al sector hotelero RICARDO PRISTUPLUK

La elección de estos días específicos responde a su proximidad con celebraciones existentes. El lunes 23 de marzo precede al Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. El viernes 10 de julio sucede al Día de la Independencia. El lunes 7 de diciembre antecede al Día de la Inmaculada Concepción de María.

Esta disposición administrativa asegura la posibilidad de organizar viajes de mayor duración en los meses de marzo, julio y diciembre. El texto oficial indica que el objetivo central de esta política pública es impulsar el turismo interno. Estas jornadas ayudan a reducir el impacto desfavorable de los cambios estacionales en la actividad de servicios recreativos y buscan repartir el consumo de servicios en el tiempo.

Cómo se anunció el calendario de feriados 2026

La decisión administrativa se fundamenta en la Ley N° 27.399, que regula el sistema de días festivos en Argentina. El artículo séptimo de dicha norma faculta al Poder Ejecutivo Nacional a determinar cada doce meses un tope de tres jornadas de descanso con la meta de estimular el sector de viajes. La ley exige que estas fechas coincidan obligatoriamente con los días lunes o viernes.

El primer fin de semana largo del 2026 se dará en el mes de marzo

Mediante el Decreto N° 614 con fecha del 27 de agosto de 2025, el Gobierno designó a la Jefatura de Gabinete de Ministros como el organismo responsable de aplicar esta normativa. Esta dependencia posee la competencia para dictar reglas complementarias o aclaraciones necesarias sobre el cronograma de descansos. La Dirección de Dictámenes de Asuntos Normativos tomó la intervención necesaria antes de la firma del documento.

La Ley N° 27.399 también establece el criterio para el traslado de las fechas patrias móviles. Las jornadas cuyos aniversarios ocurren martes o miércoles pasan al lunes previo. Aquellas situadas en jueves o viernes se desplazan al lunes posterior. Este mecanismo busca optimizar los periodos de ocio y potenciar la industria hotelera.

En qué contexto se anunció el esquema 2026

La reciente publicación de la Resolución 164/2025 ocurre en un contexto de disparidad entre los cronogramas de asuetos administrativos para el cierre de 2025. El Poder Ejecutivo Nacional fijó descansos para el personal estatal únicamente para los días 24 y 31 de diciembre, por lo que el personal dependiente de la administración central retoma sus obligaciones habituales este viernes 26 de diciembre.

El gobernador Axel Kicillof dispuso un esquema de descanso extendido para agentes bonaerenses mediante el Decreto 3063/2025

La gestión de la provincia de Buenos Aires adoptó un criterio distinto para sus empleados. El gobernador Axel Kicillof firmó el Decreto 3063/2025, que se difundió el pasado martes 23 de diciembre. Este documento añadió el viernes 26 de diciembre como jornada sin actividad para el sector público bonaerense.

Esta determinación provincial permitió la conformación de un descanso de cinco jornadas seguidas para los agentes de la administración en territorio bonaerense. El periodo abarcó desde el miércoles 24 hasta el domingo 28 de diciembre inclusive.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.