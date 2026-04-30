Feriado por el Día del Trabajador: así funcionan los servicios de transporte, bancos y supermercados este 1° de mayo
Como siempre se estila, la jornada presentará actividades comerciales acotadas, pero muchos servicios estarán prestando atención
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LA NACION
El viernes 1° de mayo es feriado nacional por el Día del Trabajador. Es por ello que muchos se preguntan cómo funcionan los servicios en estas fechas, en particular los bancos, los supermercados y el transporte.
Servicios durante el feriado: así funcionan los bancos, supermercados, transportes el viernes 1° de mayo
- Supermercados: variso supermercados permanecerán cerrados durante el feriado del 1° de mayo. Lo mismo sucede con los comercios de cercanía, dado que el Día del Trabajador es similar en su funcionamiento al 1° de enero, jornada en la que los comercios no abren. Sin embargo, se recomienda chequear previamente en las redes y sitios oficiales de las empresas para conocer el exacto funcionamiento.
- Colectivos: funcionan con frecuencia de días feriados.
- Subte y premetro: tendrán el horario de domingo, lo que implica que la primera formación pasa a las 8 y la última hasta las 22, dependiendo la línea.
- Trenes: las líneas trenes Roca, Sarmiento, Mitre, San Martín, Tren de la Costa y Belgrano Sur tendrán un cronograma diferenciado y la frecuencia será similar a la de los días domingo.
- Bancos: las sucursales bancarias permanecerán cerradas el viernes, por lo que no se podrán realizar trámites en ventanilla, gestiones comerciales ni operaciones cambiarias o bursátiles. Como suele ocurrir en este tipo de fechas se mantendrán en funcionamiento los cajeros automáticos, y estarán disponibles las herramientas online como el home banking, los sistemas de pagos digitales, como las billeteras y las tarjetas de débito y de crédito, y los pagos con transferencia.
- Estacionamiento en CABA: está permitido estacionar sobre las avenidas y calles donde está prohibido estacionar los días hábiles de 7 a 21. No está permitido estacionar sobre avenidas o calles donde está prohibido estacionar las 24 horas, como pasajes, calles con Metrobus, calles de convivencia, espacios paralelos o ciclovías. El estacionamiento medido no tiene vigencia hoy.
- Peajes: los peajes funcionan como en el fin de semana, por lo que tienen como hora pico el horario de 11 a 15, sentido provincia de Buenos Aires, y de 17 a 21, sentido centro.
Los feriados y días no laborables que quedan, según el calendario oficial 2026
Mayo
- Viernes 1° de mayo: Día del Trabajador (feriado inamovible).
- Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo (feriado inamovible).
Junio
- Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (feriado trasladable del 17 de junio).
- Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano (feriado inamovible).
Julio
- Jueves 9 de julio: Día de la Independencia (feriado inamovible).
- Viernes 10 de julio: día no laborable con fines turísticos.
Agosto
- Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (feriado trasladable).
Octubre
- Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
Noviembre
- Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (feriado trasladable del 20 de noviembre).
Diciembre
- Lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos.
- Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible).
- Viernes 25 de diciembre: Navidad (feriado inamovible).
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