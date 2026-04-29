Información oficial: ¿este viernes 1° de mayo es feriado?
La jornada es asueto para todo el territorio nacional; qué indica el calendario oficial y cómo cobran quienes deban trabajar ese día
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La mayoría de la ciudadanía argentina podrá contar con un día descanso al inicio del mes de mayo, y quienes tengan la inquietud de si este viernes 1° de mayo es feriado, según la información oficial, es preciso remarcar que la jornada tiene carácter de feriado nacional inamovible.
¿Este viernes 1° de mayo es feriado?
El calendario oficial de feriados, establecido por la Jefatura de Gabinete, indica que el viernes 1° de mayo es feriado inamovible, por conmemorarse el Día del Trabajador.
Se trata del primer asueto del mes e impacta en diversas actividades de la economía local, ya que no hay atención en la administración pública, escuelas, bancos, empresas privadas y otros rubros que se acoplan a este descanso.
De esta forma, gran parte de la ciudadanía podrá contar con un fin de semana extendido, formado por el viernes 1°, el sábado 2 y el domingo 3 de mayo.
Cuál es el segundo feriado del mes
El otro feriado del quinto mes del año corresponde al 25 de mayo. En esta fecha, se conmemora el Día de la Revolución de Mayo en honor a la jornada que dio origen al Primer Gobierno Patrio. Al coincidir este aniversario con un día lunes, los argentinos podrán disfrutar de otro fin de semana largo en el mes.
Cómo cobran las personas que trabajen en el feriado del viernes 1° de mayo
La ley 20.744 o de Contrato de Trabajo precisa en el artículo 181 que en los días feriados nacionales, como es el caso del viernes 1° de mayo, rigen las normas legales sobre el descanso dominical.
Por lo tanto, en caso de que el empleado preste sus servicios durante el feriado, deberá cobrar el doble de una jornada habitual.
Los feriados que quedan en 2026
Mayo
- Viernes 1° de mayo: Día del Trabajador (feriado inamovible).
- Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo (feriado inamovible).
Junio
- Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (feriado trasladable del 17 de junio).
- Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano (feriado inamovible).
Julio
- Jueves 9 de julio: Día de la Independencia (feriado inamovible).
- Viernes 10 de julio: día no laborable con fines turísticos.
Agosto
- Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (feriado trasladable).
Octubre
- Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
Noviembre
- Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (feriado trasladable del 20 de noviembre).
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