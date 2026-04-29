Información oficial: ¿este viernes 1° de mayo es feriado?

La mayoría de la ciudadanía argentina podrá contar con un día descanso al inicio del mes de mayo, y quienes tengan la inquietud de si este viernes 1° de mayo es feriado, según la información oficial, es preciso remarcar que la jornada tiene carácter de feriado nacional inamovible.

El feriado del 1° de mayo corresponde al Día del Trabajador Shutterstock

¿Este viernes 1° de mayo es feriado?

El calendario oficial de feriados, establecido por la Jefatura de Gabinete, indica que el viernes 1° de mayo es feriado inamovible, por conmemorarse el Día del Trabajador.

Se trata del primer asueto del mes e impacta en diversas actividades de la economía local, ya que no hay atención en la administración pública, escuelas, bancos, empresas privadas y otros rubros que se acoplan a este descanso.

De esta forma, gran parte de la ciudadanía podrá contar con un fin de semana extendido, formado por el viernes 1°, el sábado 2 y el domingo 3 de mayo.

Cuál es el segundo feriado del mes

El otro feriado del quinto mes del año corresponde al 25 de mayo. En esta fecha, se conmemora el Día de la Revolución de Mayo en honor a la jornada que dio origen al Primer Gobierno Patrio. Al coincidir este aniversario con un día lunes, los argentinos podrán disfrutar de otro fin de semana largo en el mes.

Este viernes 1° de mayo es feriado nacional inamovible ANATOLII STEPANOV - AFP

Cómo cobran las personas que trabajen en el feriado del viernes 1° de mayo

La ley 20.744 o de Contrato de Trabajo precisa en el artículo 181 que en los días feriados nacionales, como es el caso del viernes 1° de mayo, rigen las normas legales sobre el descanso dominical.

Por lo tanto, en caso de que el empleado preste sus servicios durante el feriado, deberá cobrar el doble de una jornada habitual.

Los feriados que quedan en 2026

Mayo

Viernes 1° de mayo: Día del Trabajador (feriado inamovible).

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo (feriado inamovible).

Junio

Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (feriado trasladable del 17 de junio).

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano (feriado inamovible).

Julio

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia (feriado inamovible).

Viernes 10 de julio: día no laborable con fines turísticos.

Agosto

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (feriado trasladable).

Octubre

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Noviembre