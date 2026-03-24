Feriados de abril 2026: por qué hay un nuevo fin de semana largo, según la ley
El próximo mes tendrá otro período de descanso extendido que muchos argentinos podrán disfrutar: ¿cuándo es?
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Este mes de abril comienza con un fin de semana largo por la Semana Santa. Si bien esta festividad cristiana solo tiene un feriado, que es el Viernes Santo, 3 de abril, este año habrá un día más de descanso: el Jueves Santo, 2 de abril, porque la fecha cae el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, un asueto nacional.
Así lo pauta la ley 27.399—conocida como la Ley de establecimiento de feriados y fines de semana— que incluye el listado de todos los asuetos nacionales. Entre ellos, señala que el 2 de abril se recuerda a los caídos y los veteranos de la Guerra de Malvinas, que es un feriado inamovible, y el 3 de abril el Viernes Santo.
Feriados de abril 2026: por qué hay un nuevo fin de semana largo, según la ley
Al ser feriado el 2 y el 3 de abril, se compone un fin de semana extralargo para muchos argentinos. Por lo general, Semana Santa presenta un fin de semana largo por el Viernes Santo, que está pautado como un asueto, pero este año se suma el Jueves Santo, fecha que en el calendario coincide con el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.
Esta se trata de una fecha en honor a los heridos, fallecidos y los miles de veteranos que pelearon en uno de los hechos más importantes de la historia del país. Se conmemora con este feriado que toma su fecha de la efeméride del desembarco de las tropas argentinas en las islas.
Al dia siguiente, viernes 3 de abril, hay asueto también por el Viernes Santo, día en el que se recuerda la pasión, crucifixión y muerte de Jesucristo.
Todos los feriados y días no laborables de 2026
Abril
- Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (feriado inamovible) y Jueves Santo (día no laborable).
- Viernes 3 de abril: Viernes Santo (feriado inamovible).
Mayo
- Viernes 1° de mayo: Día del Trabajo (feriado inamovible).
- Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo (feriado inamovible).
Junio
- Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (feriado trasladable del 17 de junio).
- Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano (feriado inamovible).
Julio
- Jueves 9 de julio: Día de la Independencia (feriado inamovible).
- Viernes 10 de julio: día no laborable con fines turísticos.
Agosto
- Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (feriado trasladable).
Octubre
- Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
Noviembre
- Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (feriado trasladable del 20 de noviembre).
Diciembre
- Lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos.
- Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible).
- Viernes 25 de diciembre: Navidad (feriado inamovible).
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