Fin de semana XXL: cuándo son los feriados de marzo 2026

Muchos se preguntan cuándo son los feriados de marzo 2026 para prepararse y planear alguna escapada u otras actividades. Este año, el tercer mes del año presenta la oportunidad de un fin de semana extralargo, en el cual se combinan un feriado nacional inamovible con un día no laborable con fines turísticos, lo que permitirá a muchos disfrutar de cuatro días de descanso.

¿Cuándo son los feriados de marzo 2026?

En marzo hay un fin de semana largo de cuatro días, ideal para una escapada Mara Sosti

En marzo de 2026, el martes 24 de marzo se conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, que es un feriado nacional inamovible. En tanto, el Gobierno nacional estableció el lunes 23 de marzo como día no laborable con fines turísticos. Esta combinación es lo que genera el fin de semana extendido para la mayoría de la población argentina. Sumados al sábado 21 y domingo 22, se dan cuatro días consecutivos de descanso.

¿Cuál es la diferencia entre un feriado nacional y un día no laborable?

La principal diferencia radica en el ámbito laboral, según la ley 20.744 o de Contrato de Trabajo. En los feriados nacionales, rigen las normas legales sobre el descanso dominical, lo que significa que si se prestan servicios durante este tipo de jornadas, se debe cobrar el doble de una jornada habitual. Por otro lado, los días no laborables son optativos para el empleador; este decide si se trabaja o no y, en caso de hacerlo, el empleado percibirá su salario simple.

Por lo tanto, quienes deban trabajar durante el feriado del martes 24 de marzo de 2026 deberán cobrar el doble de lo que perciben por una jornada habitual. Esto no aplica para el lunes 23, puesto que es un día no laborable.

¿Cuáles son todos los feriados y días no laborables de 2026?

Además de los asuetos de marzo, el calendario completo de feriados y días no laborables para el año 2026 incluye:

Abril

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (feriado inamovible) y Jueves Santo (día no laborable).

Viernes 3 de abril: Viernes Santo (feriado inamovible).

Mayo

Viernes 1° de mayo: Día del Trabajo (feriado inamovible).

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo (feriado inamovible).

Junio

Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (feriado trasladable del 17 de junio).

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano (feriado inamovible).

Julio

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia (feriado inamovible).

Viernes 10 de julio: día no laborable con fines turísticos.

Agosto

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (feriado trasladable).

Octubre

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Noviembre

Día de la Soberanía Nacional

Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (feriado trasladable del 20 de noviembre).

Diciembre

Lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos.

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible).

Viernes 25 de diciembre: Navidad (feriado inamovible).

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.