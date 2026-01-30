El calendario oficial de asuetos y días no laborables para 2026 confirma la llegada del primer período de descanso extendido del año en febrero. La configuración del próximo fin de semana XL en Argentina resulta de la combinación de dos feriados nacionales inamovibles, una oportunidad que muchos esperan para viajar o descansar.

¿Cuándo es el próximo fin de semana XL en la Argentina?

El cronograma oficial indica que los días festivos se ubican el lunes 16 y el martes 17 de febrero de 2026 y serán feriados inamovibles, una disposición que genera un bloque de cuatro días libres consecutivos para quienes no trabajan los fines de semana.

El lunes 16 y el martes 17 de febrero figuran como feriados inamovibles del mes Gemini

La ubicación de estas jornadas en la agenda varía cada año, ya que esta festividad no posee un vínculo con el calendario lunar. Históricamente, este período representa un momento de festejo previo a los 40 días de sobriedad y reflexión característicos de la Cuaresma, un tiempo que emula el sacrificio de Jesús y culmina con la Semana Santa.

Las propuestas turísticas y culturales

Los feriados de Carnaval despliegan celebraciones, murgas y desfiles a lo largo del territorio nacional. La ciudad de Gualeguaychú, en la provincia de Entre Ríos, ostenta el título de capital nacional de este festejo y atrae a miles de visitantes.

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) también cuenta con una tradición arraigada de corsos en distintos barrios porteños, con su epicentro histórico en la zona de Boedo. Muchas personas aprovechan estas fechas para realizar una escapada y disfrutar de las experiencias que ofrecen los distintos destinos del país.

El carnaval de Gualeguaychú es considerado el evento a cielo abierto más grande de Argentina

Cabe señalar que la normativa laboral vigente establece pautas claras para quienes prestan servicios durante estas jornadas. Al tratarse de feriados nacionales garantizados por ley, rigen las condiciones de la Ley de Contrato de Trabajo.

Los empleados convocados a sus puestos laborales durante el lunes 16 o el martes 17 de febrero tienen derecho a una remuneración especial. La legislación define que deberán cobrar el doble de una jornada laboral regular por cada día trabajado en estas fechas.

Todos los feriados de 2026

El cronograma oficial de 2026 intercala feriados inamovibles, trasladables y días no laborables con fines turísticos Google Gemini

Febrero

Lunes 16 de febrero: Carnaval (feriado inamovible).

Martes 17 de febrero: Carnaval (feriado inamovible).

Marzo

Lunes 23 de marzo: día no laborable con fines turísticos.

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia (feriado inamovible).

Abril

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (feriado inamovible) y Jueves Santo (día no laborable).

Viernes 3 de abril: Viernes Santo (feriado inamovible).

Mayo

Viernes 1° de mayo: Día del Trabajo (feriado inamovible).

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo (feriado inamovible).

Junio

Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (feriado trasladable del 17 de junio).

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano (feriado inamovible).

Julio

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia (feriado inamovible).

Viernes 10 de julio: día no laborable con fines turísticos.

Agosto

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (feriado trasladable).

Octubre

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Noviembre

Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (feriado trasladable del 20 de noviembre).

Diciembre

Lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos.

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible).

Viernes 25 de diciembre: Navidad (feriado inamovible).

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.