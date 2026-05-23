Horóscopo de Acuario de hoy: sábado 23 de mayo de 2026

Intente no cometer ningún error a causa de su impaciencia. Ante que nada relájese y podrá conseguir lo que se proponga sin ningún problema.

Fechas: 21 de Enero al 19 de Febrero

Qué le espera a Acuario el sábado 23 de mayo

Amor: Surgirán conflictos con sus seres queridos, a causa de la falta de apego en el hogar. Evite dispersar sus energías afectivas en otro ámbito.

Riqueza: Sepa que debe intensificar los esfuerzos para poder concretar los objetivos laborales. Afiance la paciencia sin perder de vista su objetivo en el ámbito laboral.

Bienestar: Llame y agende un turno con su traumatólogo de confianza para ver el motivo sobre esa molestia que tiene en su cuerpo. Si no lo hace, no se queje.

Qué decía el horóscopo de Acuario en el día de ayer

Comprenda que no siempre todo tiene una explicación racional a todas las situaciones que nos enfrentamos. Disfrute de lo bueno y déjese fluir.

Amor: Se acerca una etapa de reconciliaciones y reencuentros amorosos. Sepa que necesitará dejarse llevar por lo que siente y disfrutar del momento.

Riqueza: Después de tantos problemas, podrá superar todas las barreras laborales que se intercedan frente a usted para alcanzar el crecimiento profesional.

Bienestar: No permita que su energía se agote rápidamente. Intente mejorar la circulación y las articulaciones realizando ejercicios aeróbicos de forma suave.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |