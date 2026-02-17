Cómo recibir el Año Nuevo Chino con las mejores energías, según el Feng Shui

Este 17 de febrero es el Año Nuevo Chino, una celebración muy importante en países de Asia. Además de iniciar un nuevo ciclo del calendario lunisolar, se le da la bienvenida al Año del Caballo de Fuego. Según la milenaria filosofía del Feng Shui, se trata de una jornada sagrada donde la fortuna “aterriza” en los hogares. Por ello, la regla de oro es no limpiar durante este día: no se debe barrer, fregar pisos ni descartar residuos, ya que estas acciones simbolizan la expulsión de la prosperidad que el Caballo trae consigo.

Hoy se celebra el Año Nuevo Chino Fabián Malavolta

Por lo tanto, las propiedades energéticas de este 17 de febrero se centran en la recepción y el asentamiento. Al ser un año de Fuego, la energía es volátil y rápida; los rituales de hoy deben servir como “imanes” para capturar esa vibración y fijarla en el ámbito doméstico sin interrumpir el flujo del destino.

A continuación, rituales para recibir el Año Nuevo Chino con la mejor energía, de acuerdo al Feng Shui.

El ritual de las “Naranjas de la Fortuna”

En lugar de limpiar en el Año Nuevo Chino, se “siembra” abundancia. El color naranja representa el oro y la energía solar del Fuego. Así atrae la riqueza y la dulzura en las relaciones familiares durante todo el ciclo.

Para ello, se necesitan ocho naranjas frescas y un centro de mesa o frutero circular.

El ritual de las "Naranjas de la Fortuna" para el Año Nuevo Chino 2026 Gemini

Este es el paso a paso del ritual de las “Naranjas de la Fortuna”:

1 Armado y visualización

Durante la mañana de este 17 de febrero, colocar las 8 naranjas en el centro de mesa. Hacerlo de a una, mientras se visualiza un deseo de prosperidad por cada fruta.

2 Ubicación

Ubicar el frutero en el centro de la mesa del comedor o en la cocina (el corazón del hogar). Dejar que las frutas permanezcan allí; el aroma cítrico purifica el aire de forma sutil. No moverlas durante las primeras 24 horas posteriores al ritual del 17 de febrero, para permitir que la energía del Caballo de Fuego se asiente en el hogar.

El ritual de los “Pies de Hierro”

Dado que el Caballo es un animal de trote y avance, este ritual se enfoca en la estabilidad para transitar un año de cambios veloces. Ayuda a brindar seguridad económica y firmeza en la toma de decisiones. Solo hace falta un sobre rojo con una moneda pequeña dentro.

El ritual de los “Pies de Hierro” para el Año Nuevo Chino 2026 Gemini

Así es el procedimiento del ritual de los “Pies de Hierro”:

1 Colocación

Antes de salir de casa hoy (o al mediodía si se permanece en el hogar), colocar el sobre rojo dentro del zapato derecho, justo debajo del talón.

2 Activación

Caminar con él durante la jornada. Este acto simbólico representa que la persona está “pisando sobre oro” y que cada paso dado en el Año del Caballo de Fuego estará respaldado por la fortuna.

La ceremonia de las “Luces Rojas”

Como el Fuego es el elemento regente de 2026, se puede recurrir a este para sintonizar con el Año Nuevo y activar el reconocimiento social, el éxito profesional y la pasión.

La ceremonia de las "Luces Rojas" en el Año Nuevo Chino 2026 Gemini

Se requieren tres velas rojas y un plato con un poco de miel.

Esta es la forma de hacer la ceremonia de las “Luces Rojas”:

1 Armado

Al atardecer de este martes, untar la base de las velas con una gota de miel para endulzar el destino.

2 Encendido de las velas

Encenderlas en un lugar seguro del living. Mientras arden, evitar discusiones y mantener un clima de alegría. El Feng Shui dicta que el estado anímico de hoy es el “eco” de los próximos 12 meses.

3 Cierre

En el Feng Shui, el modo en que se apagan los elementos de Fuego determina si la energía invocada se “disipa” o se “asienta” definitivamente en el hogar. Por lo tanto, no se deben soplar las velas, sino utilizar un apagavelas de metal o, en su defecto, una cuchara dada vuelta para sofocar la llama por falta de oxígeno. Otra opción es dejar que se consuman por completo si el recipiente es seguro. Esto retiene la energía dentro del ambiente. En cualquier caso, se deben apagar antes de la medianoche de este martes 17.

En caso de apagar las velas manualmente, se puede realizar una afirmación de cierre en voz baja o mentalmente. Por ejemplo, se puede decir: “Agradezco la luz y la pasión que entran hoy a mi hogar. Que la fortuna del Caballo me guíe con paso firme. Que así sea”.

Lo que no se debe hacer durante el Año Nuevo Chino, según el Feng Shui

El Feng Shui también determina que durante esta jornada no se debe hacer lo siguiente para asegurar que haya buena energía en el hogar: