Rituales para empezar el Año Nuevo Chino 2026

El próximo 17 de febrero de 2026, el calendario lunar marca el inicio del Año Nuevo Chino 2026 bajo la regencia del Caballo de Fuego. En ese sentido, la tradición oriental lleva a cabo algunos rituales y tradiciones para recibir este nuevo período, ahuyentar las malas energías y atraer prosperidad.

El Año Nuevo Chino da inicio al Año del Caballo de Fuego (Web/Aire Digital)

En el horóscopo chino, el signo del Caballo se caracteriza por su vitalidad indomable, energía alegre, innovación y capacidad de movimiento acelerado. A esto se le debe sumar el elemento Fuego, que aporta pasión y coraje. En ese sentido, propone un año de cambios dinámicos y expansión energética.

A continuación, los rituales que se pueden hacer para recibir el Año Nuevo Chino 2026 y canalizar la energía del Caballo de Fuego.

El intercambio de hongbao

En el Año Nuevo Chino, los adultos les entregan a los niños y jóvenes sobres rojos con dinero Gemini

El hongbao es, quizás, la tradición más emblemática del Año Nuevo Chino. Consiste en la entrega de sobres rojos con dinero, un gesto que simboliza la transferencia de fortuna y protección. En el ciclo del Caballo de Fuego, este rito cobra una dimensión dinámica: el dinero no debe estancarse, sino circular para que la abundancia regrese multiplicada. En ese sentido, permite activar el flujo monetario, fortalecer los lazos de generosidad y atraer la “suerte en el dinero” a través del desapego y el buen augurio hacia los demás.

Para ello, se necesitan los famosos sobres rojos (deben ser nuevos y preferentemente con inscripciones doradas), billetes vigentes y en buen estado, y un marcador dorado.

1 Seleccionar el dinero

Seleccionar una cantidad de dinero para cada sobre que contenga números considerados de buena suerte por la cultura oriental, como el ocho o el nueve. Se debe evitar a toda costa el cuatro, que está asociado a la mala fortuna.

2 Armar los sobres

Colocar los billetes dentro del sobre rojo. Es fundamental que el dinero sea “nuevo” para representar un comienzo fresco.

Luego, escribir en el dorso del sobre un deseo de expansión y vigor, cualidades propias del Caballo de Fuego, para quien lo recibe.

3 Entregar los sobres con dinero

Entregar el sobre con ambas manos en un gesto de respeto durante las celebraciones del 17 de febrero. Quien lo recibe debe guardarlo bajo su almohada o en un lugar seguro durante los primeros siete días del año para “anclar” esa energía de prosperidad en su vida.

El ritual de las monedas

Este rito puede ayudar a atraer la estabilidad financiera y el flujo constante de dinero durante todo el ciclo lunar. En la tradición china, el color rojo simboliza la buena fortuna y protección contra las malas influencias. Dado que el 2026 está regido por el elemento Fuego, este color cobra una relevancia aún mayor para activar la riqueza.

El ritual de las monedas para atraer abundancia de cara al inicio del Año del Caballo de Fuego Gemini

Se requiere una bolsa de tela roja pequeña y ocho monedas vigentes (puesto que es el número de la prosperidad).

Este es el paso a paso para hacer el ritual de las monedas:

1 Preparar las monedas

Limpiar las monedas con un poco de agua con sal para quitar energías previas.

2 Colocar las monedas en la bolsa

Una vez limpias, poner las ocho monedas dentro de la bolsa roja.

3 Visualización y cierre

Durante la medianoche del 17 de febrero, sostener el sobre con ambas manos y visualizar los objetivos económicos para el año. Luego, ubicar el amuleto en la zona sur del hogar o dentro de la billetera. Debe permanecer allí hasta el próximo año.

La ceremonia del arroz y el cuenco de la abundancia

Se trata de una forma tradicional para asegurar que los recursos de la casa se multipliquen y que la energía de “hambre” o carencia no ingrese al hogar. El arroz es el símbolo máximo de la fertilidad y el sustento en Asia. Realizar este rito permite que nunca falte el alimento, tanto físico como espiritual.

En este caso, hace falta un cuenco de cerámica, arroz crudo, una vela blanca y tres ramitas de canela.

La ceremonia del arroz y el cuenco de la abundancia en el Año Nuevo Chino Gemini

Este es el procedimiento de la ceremonia del arroz y el cuenco de la abundancia:

1 Preparación del cuenco de abundancia

Llenar el cuenco con el arroz hasta tres cuartas partes de su capacidad. Luego, enterrar allí las varas de canela en forma de triángulo.

2 Hacer la ceremonia del arroz

Encender la vela blanca junto al cuenco (fuera de él, por seguridad) para purificar el ambiente. Paso siguiente: colocar el cuenco en el centro de la mesa principal durante los primeros 15 días del año lunar hasta la Fiesta de las Linternas. Luego, el arroz puede ser esparcido en un jardín como ofrenda a la tierra.

Limpieza de espacios y el “vuelo” del Caballo

El Caballo de Fuego detesta el encierro y el desorden. Para que su energía circule, es imperativo realizar una limpieza profunda del hogar antes de la llegada del Año Nuevo. Así se pueden desbloquear obstáculos y permitir que las nuevas oportunidades “galopen” hacia la vida de los residentes.

En este caso, se necesita una escoba nueva, sahumerios de sándalo o maderas y flores naturales de colores vibrantes (preferiblemente naranja, rojo o amarillo).

Antes del Año Nuevo, se acostumbra hacer una limpieza profunda y energética de la casa para atraer buenas energías Gemini

Este es el paso a paso para hacer la limpieza de espacios durante el día previo al Año Nuevo Chino, que este año es el 16 de febrero:

1 Limpiar la casa

Barrer la casa desde el rincón más alejado hacia la puerta de entrada, mientras se visualiza cómo sale el estancamiento del año anterior.

2 Hacer limpieza energética

Encender el sahumerio y recorrer cada habitación en el sentido de las agujas del reloj.

3 Decorar la casa

Colocar las flores en la entrada para dar la bienvenida a la alegría positiva.

2 Cierre de la limpieza

Abrir todas las ventanas a la medianoche para dejar salir el aire viejo y recibir el “Chi” (energía vital) del Caballo.