Este 17 de febrero es el Año Nuevo Chino 2026, por el cual se da la bienvenida al Año del Caballo de Fuego. Durante el también conocido Festival de la Primavera, miles de personas se trasladan a Asia para pasar esta festividad junto a sus seres queridos. Se trata de una celebración con mucho peso en varios países orientales, además de China. Durante esta jornada y en los días previos, se llevan adelante diferentes tradiciones y rituales para recibir este nuevo período y atraer buena fortuna, abundancia y armonía.

Nian es una criatura mitológica china Secretaría de Cultura de la Nación

Según la mitología china, una bestia mítica llamada Nian ―que en chino significa “año”― solía aterrorizar a la población china. Esta se asemeja a un buey con cabeza de león y habita debajo del mar. A principios de la primavera, sale de su escondite para atacar a la gente, especialmente los niños. Ante esta amenaza, los chinos empezaron a hacer diversas acciones para protegerse de esta criatura y alejarla, como usar luces y ruidos fuertes. Con el paso del tiempo, estas tradiciones se consolidó como el festejo del nuevo año, en un intento de evitar que vuelva la bestia.

A continuación, algunas tradiciones para festejar el Año Nuevo Chino 2026.

Limpieza del hogar antes del Año Nuevo

Antes de la llegada del Año Nuevo, las familias hacen una limpieza profunda de la casa para deshacerse de la energía negativa del año anterior. Según el Feng Shui ―la filosofía china que busca el equilibrio de la energía de la persona a través de la decoración de espacios― se debe seguir un orden: de arriba para abajo, y de adentro para afuera. En ese sentido, se debe empezar por los techos hasta llegar a los pisos, para luego barrer toda la suciedad hacia afuera. Durante este proceso, es importante mantener todas las ventanas abiertas. A su vez, se tiran o donan los objetos y muebles rotos o que no se utilicen para evitar que la energía se estanque.

Sin embargo, el primer día del año no se debe barrer ni sacar la basura, ya que se cree que esto expulsa la buena suerte.

La entrega del sobre rojo

En el Año Nuevo Chino se suele entregar sobres rojos con dinero ILONA SHOROKHOVA - Freepik

El hongbao es una tradición por la cual se acostumbra dar sobres rojos con dinero a niños y jóvenes solteros para desearles fortuna. Estos pueden contener cualquier cantidad de dinero, pero siempre deben evitarse los números que incluyen el 4, ya que en chino suena similar a la palabra “muerte”.

Fuegos artificiales

Los fuegos artificiales y petardos son una parte fundamental del Año Nuevo Chino porque están profundamente ligados a la tradición. Estos se usan para ahuyentar a Nian, puesto que se cree que le teme a las luces y los sonidos fuertes. Esta costumbre se mantiene a lo largo de los milenios como un símbolo de expulsión de los malos espíritus y para garantizar que el nuevo año comience con energía positiva.

Vestir ropa nueva y colores auspiciosos

Se acostumbra estrenar ropa en el Año Nuevo Chino, especialmente roja. Este es el color estrella, puesto que en la cultura oriental es símbolo de poder, pasión y suerte, ideal para activar confianza y éxito.

Otros colores que se recomiendan para iniciar el Año del Caballo de Fuego son el amarillo, dorado, blanco y verde.

Decoración con símbolos de buena suerte

La decoración durante el Año Nuevo Chino tiene mucho simbolismo JUNI KRISWANTO - AFP PHOTO

Los hogares y las calles se decoran con diferentes elementos para evitar la llegada de Nian y atraer buenas energías. Es por eso que en esta fecha predominan el color rojo ―símbolo de la suerte y la protección en la cultura china― y el dorado ―hace referencia a la prosperidad―. Las decoraciones más comunes son:

Farolillos rojos , que representan la felicidad y la buena suerte.

, que representan la felicidad y la buena suerte. Carteles con caracteres auspiciosos, como el 福 (fú), que significa “buena fortuna”. Este se coloca al revés en la puerta de la casa porque significa que la suerte “ha llegado”

con caracteres auspiciosos, como el 福 (fú), que significa “buena fortuna”. Este se coloca al revés en la puerta de la casa porque significa que la suerte “ha llegado” Figuras del animal zodiacal del año. En este caso, se destaca el Caballo de Fuego en 2026.

Festival de los Faroles

El Año Nuevo Chino dura 15 días y finaliza con el Festival de los Faroles o Yuánxiāo Jié. En esta ocasión, la gente sale por la noche con farolillos iluminados y se comen bolas de arroz glutinoso (tāngyuán), símbolo de la unidad familiar.