Este es el animal del Año Nuevo Chino 2026

Este 17 de febrero se celebra el Año Nuevo Chino, una festividad muy importante para varios países de Asia. Marca el inicio del calendario lunisolar, con el cual se rigen en Oriente. Este no coincide con el de Occidente, motivo por el cual suele darse entre enero y febrero. Los seguidores de la astrología pueden estar interesados en cuál es el animal de este año.

El 17 de febrero es el Año Nuevo Chino [e]JOAQUIN HERNANDEZ - XinHua

En el horóscopo chino está compuesto por 12 animales que, a diferencia del Zodíaco, se definen por años. Eso quiere decir que quienes nacen en un determinado año, se rigen por un signo. Además, este marca el clima astrológico de esa época, lo que puede ayudar a cada persona saber cómo les irá en los meses siguientes.

Cuál es el animal del Año Nuevo Chino 2026

Este Año Nuevo Chino inicia el año del Caballo de Fuego, un ciclo que promete traer dinamismo, pasión y nuevos comienzos. Se trata del séptimo signo de la rueda zodiacal oriental, que se une a el elemento que corresponde a los años 6 o 7.

El 2026 es el año del Caballo de Fuego (Web/Aire Digital)

De acuerdo a las predicciones de la astróloga Susy Forte en LA NACION, el año del Caballo llega para “renovar nuestras ideas e intereses y augura una etapa productiva, de acción e incesante movimiento”. Y agrega “Nos aportará la fuerza e inteligencia para progresar y avanzar hacia nuestras metas más elevadas”.

En el caso puntual del Caballo de Fuego, indicó que “es el más indomable de todos los equinos”. “El Caballo simboliza libertad, independencia y el movimiento, mientras el Fuego añade pasión y coraje”, explica Forte.

Por lo tanto, el año 2026 promete ser ideal para iniciar empresas, viajar, tomar decisiones valientes y romper estructuras antiguas. “La energía excesiva puede derivar en conflictos, impaciencia y cambios drásticos si no se canaliza adecuadamente con empatía y templanza”, advirtió la astróloga.

¿De qué signo del horóscopo chino sos?

¿De qué signo sos en el horóscopo chino?

A diferencia de la astrología occidental, los signos del horóscopo chino no se define por meses. Para saber el signo de una persona, basta con identificar su año de nacimiento:

Rata : 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008

: 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008 Búfalo o Buey : 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009

: 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009 Tigre : 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010

: 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010 Conejo o Gato : 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011

: 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011 Dragón : 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012

: 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012 Serpiente : 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

: 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013 Caballo : 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

: 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014 Cabra : 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015

: 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015 Mono : 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

: 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016 Gallo : 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

: 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017 Perro : 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

: 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018 Cerdo : 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Cabe recordar que, como cada año tiene un signo en particular, los animales del horóscopo chino solo se repiten cada 12 años.

Los 12 signos del horóscopo chino

En tanto, el elemento de cada año se determina por la terminación de este en particular. Eso quiere decir que se puede compartir el mismo signo, pero es raro compartir el elemento si las personas no nacieron durante el mismo período. En tanto, puede que algunos tengan el mismo elemento, pero no estén regidos por el mismo animal de la rueda zodiacal.

Los elementos del horóscopo chino son los siguientes:

Metal : años terminados en 0 o 1

: años terminados en 0 o 1 Agua : años terminados en 2 o 3

: años terminados en 2 o 3 Madera : años terminados en 4 o 5

: años terminados en 4 o 5 Fuego : años terminados en 6 o 7

: años terminados en 6 o 7 Tierra : años terminados en 8 o 9