Cómo son las personas de Escorpio con las amistades

Las personas de Escorpio son las nacidas entre el 23 de octubre y el 22 de noviembre de cada año, por lo que se trata del segundo signo del elemento Agua en la rueda del Zodíaco. Para entender cómo son estos con sus amistades, hace falta entender sus principales rasgos sociales y personales.

Los escorpianos se caracterizan por su intensidad emocional, su sensibilidad y profundidad en sus vínculos. Su regente es Plutón ―planeta que simboliza la transformación, el poder y el renacimiento―, que les da la capacidad de reinventarse, adaptarse a los cambios y finalizar todo aquello que ya no les resuena o sirve. Poseen un carácter reservado que tiende a proteger sus emociones con firmeza, por lo que rara vez muestran lo que sienten a simple vista, pero viven todo con una intensidad especial.

¿Qué buscan las personas de Escorpio en las amistades?

El signo del escorpión busca vínculos reales, auténticos y honestos. Es fundamental que exista una entrega emocional que se manifieste con la lealtad, la dedicación, el tiempo de calidad y la escucha. Prefieren tener pocos amigos, pero verdaderos, quienes los acompañen sin necesidad de dar explicaciones, que comprendan su silencio y respeten su tiempo.

A su vez, los escorpianos aprecian la honestidad, incluso si implica escuchar verdades incómodas. Respetan a quienes se muestran tal como son y huyen de los comportamientos falsos o manipuladores. Cuestionan lo preestablecido, las normas sociales y lo forzado. Todo lo que hacen es de corazón y esperan lo mismo de su entorno.

Las personas de Escorpio necesitan que sus amigos sean leales y honestas fizkes - Shutterstock

¿Cómo se comportan las personas de Escorpio en las amistades?

Se trata de personas leales que valoran el compromiso, la fidelidad y los buenos valores. Son seres de palabra: una vez que confían en alguien entregan todo de sí mismo y son capaces de defender a quienes aman sin dudarlo. En tanto, Escorpio puede parecer reservado o distante al principio porque no se abre fácilmente ni comparte sus sentimientos de inmediato. Sin embargo, una vez que se siente en confianza, muestra una fidelidad inquebrantable.

Este signo de Agua se destaca por su capacidad de percibir lo que otros no dicen. Su intuición es tan aguda que pueden detectar el estado de ánimo de un amigo sin necesidad de hablar. Es por ello que sus regidos son las personas indicadas a la hora de escuchar a otros, dar un consejo o punto de vista diferente. Disfrutan de los momentos íntimos, las charlas sinceras y las experiencias que los unan emocionalmente con los demás.

¿Qué no toleran las personas de Escorpio en las amistades?

Las personas de Escorpio necesitan tiempo cara a cara para conectar con otras personas MAYA LAB - Shutterstock

Deslealtad : los escorpianos no perdonan la mentira ni la manipulación. Pueden percibir con facilidad cuando alguien les miente, engaña o actúa con doble cara. Si alguien no es de su agrado, esperan que sus amigos se mantengan lejos de esa persona como demostración de fidelidad.

: los escorpianos no perdonan la mentira ni la manipulación. Pueden percibir con facilidad cuando alguien les miente, engaña o actúa con doble cara. Si alguien no es de su agrado, esperan que sus amigos se mantengan lejos de esa persona como demostración de fidelidad. Desinterés emocional : el escorpión disfruta de los vínculos afectivos profundos, por lo que esperan que sus amigos también se involucren emocionalmente. Si notan frialdad, distancia o falta de compromiso, interpretarán esa actitud como indiferencia y se alejarán.

: el escorpión disfruta de los vínculos afectivos profundos, por lo que esperan que sus amigos también se involucren emocionalmente. Si notan frialdad, distancia o falta de compromiso, interpretarán esa actitud como indiferencia y se alejarán. Poca dedicación y tiempo : si bien pueden mantener vínculos a distancia o respetar los espacios de sus amigos, este signo de Agua necesita de espacio físico para desarrollar sus amistades. Es en persona que pueden hablar con libertad y cultivar recuerdos para toda la vida.

: si bien pueden mantener vínculos a distancia o respetar los espacios de sus amigos, este signo de Agua necesita de espacio físico para desarrollar sus amistades. Es en persona que pueden hablar con libertad y cultivar recuerdos para toda la vida. Invasión de su intimidad : aunque valoran la cercanía, los nacidos bajo el signo del escorpión necesitan su espacio personal y no toleran a quienes los presionan para conocer detalles de su vida privada o intentan controlar sus decisiones.

: aunque valoran la cercanía, los nacidos bajo el signo del escorpión necesitan su espacio personal y no toleran a quienes los presionan para conocer detalles de su vida privada o intentan controlar sus decisiones. Falsedad : las personas de Escorpio detestan la hipocresía. Intentan no juzgar a las personas por su apariencia, pues que creen que lo importante se encuentra en el interior. Prefieren rodearse de seres coherentes y transparentes.

: las personas de Escorpio detestan la hipocresía. Intentan no juzgar a las personas por su apariencia, pues que creen que lo importante se encuentra en el interior. Prefieren rodearse de seres coherentes y transparentes. Falta de empatía: con un carácter extremadamente sensible y compasivo, no soporta a las personas indiferentes o egoístas. Necesitan rodearse de vínculos donde las emociones se comprendan y se acompañen con delicadeza.

Los signos que pueden ser grandes amigos de las personas de Escorpio

Las amistades para Escorpio son sinónimo de confort, complicidad y lealtad. Se trata de individuos que valoran las dinámicas personales por sobre la superficialidad. No les interesa aparentar algo que no son, ni mostrar que tienen cientos de amigos. Prefieren rodearse de un grupo más reducido e íntimo con el cual sentirse vulnerable y libre para expresarse de manera honesta.

Estos son los signos con mayor compatibilidad para establecer un vínculo de amistad para toda la vida con Escorpio:

Los cinco signos con los que Escorpio tienen mayor compatibilidad en la amistad Pexels

Tauro : se trata de su opuesto complementario, con el cual pueden establecer una relación equilibrada y a largo plazo. Ambos signos valoran la estabilidad, la vida hogareña, el confort y la profundidad en las amistades.

: se trata de su opuesto complementario, con el cual pueden establecer una relación equilibrada y a largo plazo. Ambos signos valoran la estabilidad, la vida hogareña, el confort y la profundidad en las amistades. Cáncer : ambos pertenecen al elemento Agua, lo que favorece una conexión emocional profunda en la cual los sentimientos pueden manifestarse de manera trasparente y sin sentirse juzgados. El signo del cangrejo aporta ternura, cuidado y comprensión, mientras que Escorpio ofrece fortaleza, pasión por la vida y fuerza.

: ambos pertenecen al elemento Agua, lo que favorece una conexión emocional profunda en la cual los sentimientos pueden manifestarse de manera trasparente y sin sentirse juzgados. El signo del cangrejo aporta ternura, cuidado y comprensión, mientras que Escorpio ofrece fortaleza, pasión por la vida y fuerza. Leo : una amistad entre estos dos signos se caracteriza por la lealtad, la intensidad y la ambición compartidas. Ambos poseen grandes ideas, pasiones y opiniones que no callan, por lo que adoran escuchar al otro y motivarlo a alcanzar sus sueños.

: una amistad entre estos dos signos se caracteriza por la lealtad, la intensidad y la ambición compartidas. Ambos poseen grandes ideas, pasiones y opiniones que no callan, por lo que adoran escuchar al otro y motivarlo a alcanzar sus sueños. Piscis : esta dupla de Agua posee sensibilidad, curiosidad por el mundo e imaginación infinita. La química se da gracias a su sensibilidad y empatía por los demás. Asimismo, comparten un lazo espiritual que les permite apoyarse mutuamente en las distintas etapas de la vida.

: esta dupla de Agua posee sensibilidad, curiosidad por el mundo e imaginación infinita. La química se da gracias a su sensibilidad y empatía por los demás. Asimismo, comparten un lazo espiritual que les permite apoyarse mutuamente en las distintas etapas de la vida. Virgo: su relación se caracteriza por la comprensión y el equilibrio. El signo de Tierra aprecia la sinceridad de Escorpio, mientras que este valora su prudencia y capacidad analítica.