Cómo son los nacidos bajo el signo de Virgo con las amistades: rasgos sociales y personales

Virgo es el segundo signo del elemento Tierra dentro de la rueda zodiacal, que se caracteriza por su personalidad práctica, racional y deseo de estabilidad. Son estas cualidades las que buscan también en sus amistades: prefieren tener pocos vínculos para toda la vida que pequeñas dinámicas superficiales.

Es probable que cuenten con una mayor química con aquellos signos que compartan su mismo elemento, la Tierra. Estos comprenderán su manera de ser y respetarán sus espacios necesarios para otras de sus prioridades, como la familia y el trabajo.

¿Qué buscan las personas de Virgo en las amistades?

Este signo de Tierra se caracteriza por su necesidad de análisis y organización. Prefieren rodearse de personas cumplidoras, que sean puntuales y mantengan coherencia entre lo que dicen y hacen. En ese sentido, sus nacidos prefieren tener pocos amigos auténticos que rodearse de muchas personas que verdaderamente no conocen.

Los virginianos no son superficiales, puesto que para ellos la amistad no se trata de apariencias ni de pasar el tiempo de manera banal. Prefieren conexiones profundas en las que se sientan cómodos y puedan compartir sus vulnerabilidades sin sentirse juzgados.

A la hora de hacer nuevos amigos, van de a poco. No confiesan todos sus secretos de inicio ni confían verdaderamente en quienes lo hacen. Prefieren la cautela, sutileza y el respeto por los tiempos de cada individuo.

¿Cómo se comportan las personas de Virgo en las amistades?

¿Cómo son las personas de Virgo en la amistad? Shutterstock

Las personas de Virgo se muestran como amigos confiables, atentos y comprometidos. Son excelentes para conversar, escuchar a sus seres queridos y otorgar un punto de vista racional. Se trata de seres muy inteligentes, que siempre buscan una solución práctica a cualquier problema.

Se encargan de planificar eventos, vacaciones o cualquier consigna con exactitud, puesto que prestan atención hasta el más pequeño detalle. Es así que recuerdan los gustos e intereses de sus amigos, algo que los hace destacar del resto a la hora de tener gestos, realizar obsequios o preparar una celebración especial.

Disfrutan de compartir momentos organizados y simples. No les interesa salir de fiesta, ir a sitios muy concurridos o atender una agenda social en específico. Prefieren quedarse en sus hogares y tener encuentros más cercanos en los que puedan conversar con calma.

¿Qué no toleran las personas de Virgo en las amistades?

Desorganización : cuando alguien cancela o cambia sus planes, realiza modificaciones imprevistas o impone espontáneamente otras ideas a último momento, sin dudas no congeniará con un virginiano. Este signo de Tierra valora la estabilidad y el cumplimiento de las cosas.

: cuando alguien cancela o cambia sus planes, realiza modificaciones imprevistas o impone espontáneamente otras ideas a último momento, sin dudas no congeniará con un virginiano. Este signo de Tierra valora la estabilidad y el cumplimiento de las cosas. Deslealtad : regido por Mercurio, planeta de la comunicación, la sinceridad es un pilar esencial para las amistades de Virgo. Por lo tanto, sus nacidos no toleran las mentiras, las manipulaciones, ni la manera irrespetuosa de dirigirse a ellos. Las faltas de modales y de respeto sin dudas los harán alejarse.

: regido por Mercurio, planeta de la comunicación, la sinceridad es un pilar esencial para las amistades de Virgo. Por lo tanto, sus nacidos no toleran las mentiras, las manipulaciones, ni la manera irrespetuosa de dirigirse a ellos. Las faltas de modales y de respeto sin dudas los harán alejarse. Inestabilidad: al ser un signo de Tierra, busca vínculos consistentes que puedan mantenerse de manera tranquila en el tiempo. No tolera a los amigos que desaparecen, como tampoco a aquellos que traen demasiadas demandas, reclamos o drama. Prefieren individuos tranquilos que expresen seguridad, compañerismo y comprensión.

Las personas de Virgo no soportan la inestabilidad ni el desorden en las amistades Shutterstock

No confiar en su criterio : si bien se trata de personas racionales que no reaccionan con emocionalidad, les cuesta recibir comentarios insensibles o duros. Cuando alguien duda de ellos, cuestiona sus decisiones o no valoran sus esfuerzos, se sentirán desmotivados.

: si bien se trata de personas racionales que no reaccionan con emocionalidad, les cuesta recibir comentarios insensibles o duros. Cuando alguien duda de ellos, cuestiona sus decisiones o no valoran sus esfuerzos, se sentirán desmotivados. Falta de consideración: como buen signo de Tierra, se trata de personas detallistas que prestan atención a las pequeñas cosas. Puede que registren ciertas fallas o desconsideraciones más que cualquier otro astro. Necesita sentirse considerados y percibir cierta reciprocidad en sus amistades.

Los signos que pueden ser grandes amigos de las personas de Virgo

Los signos con mayor compatibilidad con Virgo en la amistad

Las amistades para Virgo son sinónimo de estabilidad, respeto y compromiso. Puede que sus nacidos no sean el alma de la fiesta o estén siempre disponibles, pero guardan mucho cariño y lealtad a sus amigos. Creen que la importancia de los vínculos se centra en su calidad y no en la cantidad ni en la superficialidad. Estos son los signos con mayor compatibilidad para establecer un vínculo para toda la vida:

Tauro : como comparten el mismo elemento, la Tierra, la química entre estos dos signos es instantánea. Comprenden su manera de ser, su perseverancia y deseos de alcanzar el éxito. Su relación se caracteriza por disfrutar de los pequeños placeres de la vida, los momentos simples y la tranquilidad. Tauro aporta paciencia y disfrute, mientras que Virgo ofrece organización y cuidado.

: como comparten el mismo elemento, la Tierra, la química entre estos dos signos es instantánea. Comprenden su manera de ser, su perseverancia y deseos de alcanzar el éxito. Su relación se caracteriza por disfrutar de los pequeños placeres de la vida, los momentos simples y la tranquilidad. Tauro aporta paciencia y disfrute, mientras que Virgo ofrece organización y cuidado. Capricornio : las personas de Virgo encontrarán una gran admiración para aquellos regidos por el signo de la cabra. La dinámica entre ambos se nutre gracias a la inspiración mutua, el sentido de responsabilidad y metas a futuro. Puede que lleven a cabo proyectos, trabajen o emprendan juntos, por su buena capacidad para los negocios y sentido de la ambición.

: las personas de Virgo encontrarán una gran admiración para aquellos regidos por el signo de la cabra. La dinámica entre ambos se nutre gracias a la inspiración mutua, el sentido de responsabilidad y metas a futuro. Puede que lleven a cabo proyectos, trabajen o emprendan juntos, por su buena capacidad para los negocios y sentido de la ambición. Escorpio : existe una gran compatibilidad entre estos signos gracias a la combinación de sus elementos, la Tierra y el Agua. Mientras que Virgo aporta orden, organización y racionalidad, el signo del escorpión ayuda a salir de su zona de confort, conectar con su costado más vulnerable e intuitivo. Esta dupla sin dudas se convertirá en cómplices, que compartirán sus secretos ocultos sin sentirse juzgados.

: existe una gran compatibilidad entre estos signos gracias a la combinación de sus elementos, la Tierra y el Agua. Mientras que Virgo aporta orden, organización y racionalidad, el signo del escorpión ayuda a salir de su zona de confort, conectar con su costado más vulnerable e intuitivo. Esta dupla sin dudas se convertirá en cómplices, que compartirán sus secretos ocultos sin sentirse juzgados. Piscis : se trata del opuesto complementario de Virgo, que le ayuda a conectar con su costado más infantil, alegre e imaginario. Un pisciano lo inspira a ser más espontáneo y permitir explorar nuevas posibilidades. Por su parte, este signo de Tierra lo ayuda a establecer metas claras y trabajar en mejorar su potencial.

: se trata del opuesto complementario de Virgo, que le ayuda a conectar con su costado más infantil, alegre e imaginario. Un pisciano lo inspira a ser más espontáneo y permitir explorar nuevas posibilidades. Por su parte, este signo de Tierra lo ayuda a establecer metas claras y trabajar en mejorar su potencial. Géminis : ambas constelaciones poseen el mismo planeta regente, Mercurio, por lo que logran conectar con facilidad. Los gemelos invitan a Virgo a divertirse, conocer gente nueva y ser más sociable, mientras que el signo de la Virgen lo ayuda a ser más decisivo y no dudar de sí mismo.