El horóscopo de Esperanza Gracia para hoy, martes 1 de agosto

Esperanza Gracia dio nuevos horóscopos para este martes 1 de agosto a través de sus redes sociales. La astróloga española reveló lo que le espera a cada signo del Zodíaco en todos los ámbitos de su vida. Con varias décadas como tarotista y experta en predicciones, advirtió que los planetas juegan un papel fundamental en el futuro de las personas. Esto es lo que habrá para cada miembro de la rueda zodiacal.

ARIES

Por fin cerrarás ciclos que arrastrabas desde hace tiempo y todo será gracias a la llegada de la Luna Llena. Si bien empezarás el mes un poco debilitado, conforme pasen los días te sentirás con más energía en todos los sentidos.

TAURO

La suerte estará de tu lado, según las proyecciones para este martes, te resultará muy fácil conseguir lo que quieras. Júpiter está sobre tu signo, lo que significa que gozarás de un brillo envidiable por muchos, ten cuidado.

GÉMINIS

Recibirás el impulso que necesitas para seguir adelante. Por momentos crees que ya no puedes más, pero este martes te llegará una señal con la que cambiará todo tu panorama. Pídeles deseos a los planetas, seguro te los cumplirán.

CÁNCER

La recomendación para esta jornada es que no te cierres a vivir experiencias o sentir emociones desconocidas. A medida que te dejes fluir, sentirás cómo tu vida se llena de más color. La energía planetaria está de tu lado.

LEO

Nacerán en ti nuevas ilusiones, inquietudes y propósitos, sentirás que tienes el poder para cumplir todo lo que te propongas y así será. Aprovecha este momento para recargarte de energías y alimentar tu autoestima.

VIRGO

Superarás cualquier bache que se te cruce, tenlo por seguro. Así que no hay motivos para sentirse triste o desanimado, siempre has sido uno de los signos más perseverantes y eso no cambiará de un momento a otro.

LIBRA

Si estás en medio de un período conflictivo y de mucha confusión, es probable que con la alineación planetaria actual todo comience a resolverse. Notarás que la carga que sentías en los hombros desaparecerá de a poco.

ESCORPIO

Los astros te dicen que es momento de liberarte de las ataduras del pasado, así como de las dudas e inseguridades que tienes. Hazle caso a tu corazón, lo que hay en tu interior es lo que realmente eres, no tienes por qué dudar.

SAGITARIO

Si necesitas que algo salga bien, hazlo por ti mismo. No significa que no confíes en las capacidades de los demás, sino que quieres asegurarte de que tus planes vayan conforme a lo estipulado. En cuanto al amor, vivirás momentos románticos con alguien.

CAPRICORNIO

Es preciso que le expreses tus sentimientos a esa persona que tanto te interesa. Si no lo haces, nunca sabrás si eres correspondido. El que no se arriesga está destinado a fracasar. Por otro lado, cumple con todas tus tareas pendientes.

ACUARIO

Recibirás el mes de la mejor manera, de acuerdo con los astros. La entrada de la Luna Llena te favorecerá, dado que se potenciará tu fuerza interior y tu brillo. Deslumbrarás al mundo entero y, así, atraerás energías positivas.

PISCIS

Este martes y los próximos días estarán llenos de instantes de ocio y disfrute. No te castigues por dejarte llevar, también mereces relajarte un rato, sobre todo si te sientes saturado de trabajo. Se te olvidarán los problemas.

