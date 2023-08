escuchar

La astróloga Mhoni Vidente dio los horóscopos de cada signo de este fin de semana del 11 al 13 de agosto para el Heraldo de México. La pitonisa alertó sobre lo que les espera y qué es lo que los astros dictan para todos en cuestiones económicas, sociales, amorosas y hasta familiares. Serán momentos de reflexión para la mayoría y tendrán que resolver asuntos pendientes.

Aries

Hoy es tu mejor día. Tienes energía positiva, pero deberás fijarte en quién te rodea para no meterte en problemas. Te invitan a un viaje, pero no se concreta porque eliges los estudios o el trabajo. Tienes que aprender a priorizar lo que quieres.

Tauro

Vivirás días muy tranquilos, incluso más de lo que te gustan. Si quieres disfrutar de este momento, deberás buscar ideas tú mismo e invitar a los demás a unirse. En cuanto al amor, deberás aprender a confiar un poco más.

Géminis

Es el momento que buscabas. Estos días solo disfrutarás de tu tiempo libre y tus amigos estarán cerca. Estás en una buena etapa económica y tu pareja también, por lo que pueden hacer algo diferente.

Los horóscopos de Mhoni Vidente para este viernes 11 de agosto

Cáncer

Tu personalidad variable será el rasgo distintivo de este fin de semana. Afortunadamente, las personas en tu círculo cercano lo saben, por lo que no les resultará ningún problema. Si tienes pareja, sentirás su apoyo, pero debes recompensarlo.

Leo

Los Leo que estén solteros seguirán así. Lo que sí podrías tener es una pequeña relación, pero los astros indican que no es el mejor momento para enamorarse. Habrá que trabajar en la comunicación.

Virgo

Será un gran fin de semana para los Virgo, quienes podrán disfrutarlo con todos sus amigos. Parece que por fin entendiste que no todo es trabajo. Las relaciones de pareja también estarán mucho mejor. Si les prestamos atención, mejorarán considerablemente.

Libra

Los Libra deberán hacer una escapada romántica. Es importante que este fin de semana se base en el amor. Los que estén solteros sentirán ganas de estar en una relación de pareja estable.

Escorpio

Este fin de semana tendrás tareas por hacer. Es de vital importancia no dejar a la familia de lado y negociar el tiempo con la empresa en la que se trabaje. Las parejas pueden ayudar a plantear esta posibilidad.

Sagitario

Es momento de disfrutar de la vida. Si buscas pareja, verás que tienes muchas oportunidades. Serán buenos días para estar con la familia y disfrutar con los hijos.

Capricornio

Hay muchos planes para los Capricornio, quienes este fin de semana no sentirán ganas de emprender nada. No obstante, deberán destinar tiempo a resolver algunos de sus pendientes, para que no se sigan acumulando.

Horóscopos de Mhoni Vidente para hoy

Acuario

Será un buen fin de semana, sobre todo para aquellos con pareja que quieren dedicarlo al amor. Tendrán las ideas claras. Lo mejor de estos dos días es que conseguirán a la persona adecuada, así que deben mantener los ojos abiertos.

Piscis

No será el fin de semana ideal porque tendrás mucho trabajo y te sentirás cansado por toda la semana. El agobio no te permitirá disfrutar de la vida ni de tu tiempo con todos los demás. No siempre la soledad es la mejor compañía.